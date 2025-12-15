Temblor remece HOY Perú: Conoce AQUÍ el epicentro y magnitud del sismo sentido este lunes

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un movimiento telúrico se sintió en la mañana de este lunes, 15 de diciembre, y ha tomado a varias personas desprevenidas. Descubre el lugar, hora e intensidad exacta de este temblor, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor sacude Perú este lunes: ¿Cuál fue la magnitud?

¡Perú no deja de temblar! Como se recuerda, nuestro país se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, lo que genera que los temblores sean recurrentes y uno se sintió en la mañana de este lunes.

De acuerdo, al último reporte del Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al IGP, un sismo se registró alrededor de las 11:04 a.m. con una magnitud de 4.0 a 82 kilómetros al sureste de Tacna. Asimismo, el informe de la entidad encargada de la vigilancia sísmica y volcánica en el país, detalla que este temblor tuvo una profundidad de 120 kilómetros con una latitud de -18.61 y longitud de -69.79.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0809

Fecha y Hora Local: 15/12/2025 11:04:50

Magnitud: 4.0

Profundidad: 120km

Latitud: -18.61

Longitud: -69.79

Referencia: 82 km al SE de Tacna, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 15, 2025

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

Pero no todo queda ahí, ya que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), reveló a través de su cuenta oficial de X, el boletín informativo sísmico nacional N.º 809-2025 resaltando que el epicentro del último sismo sentido este 15 de diciembre, a 82 km al sureste de Tacna, fue en Chile.

Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas por el movimiento telúrico que se sintió esta mañana. Sin embargo, las autoridades recuerdan a la ciudadanía a mantenerse alertas por posibles réplicas y, en caso se dé un temblor de mayor magnitud, mantener siempre la calma y alejarse de objetos que puedan rodar o caer en la vía de evacuación.

Epicentro del último sismo de este 15 de diciembre en Perú.

Más de 500 sismos en lo que va del 2025

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que, a la fecha, se registraron 527 sismos desde diferentes regiones del país y el mes con mayor cantidad de movimientos telúricos fue julio. De este resultado, la región que lideró el reporte de movimientos telúricos fue la capital de Lima con 85 registros; seguida por Arequipa con 63, Ica con 56 y Piura con 44 sismos en todo lo que va del 2025.

"En un país altamente sísmico como el nuestro, la responsabilidad de proveer información sísmica es un desafío, pero, como institución del Estado, el esfuerzo que se realiza es meritorio cuando se trata de la población, siendo el impulso para cumplir nuestra misión", indicó el titular del IGP, Hernando Tavera.

En ese marco, la entidad recordó a todos la importancia de participar de los Simulacros Nacional Multipeligro, para saber cómo reaccionar ante un temblor de gran magnitud. Según su último reporte, un sismo de 4.0 remeció Tacna este lunes, 15 de diciembre.