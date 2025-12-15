Pamela López no descarta trabajar con Christian Cueva en el Tour Cervecero: "Trabajo es trabajo"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva pegó la vuelta al Perú tras haberse desvinculado de Emelec donde estuvo algunos meses durante este 2025. Tras ello, el talentoso volante nacional fue anunciado como nuevo jugador de Juan Pablo II por todo el 2026.

Sin embargo, antes de iniciar la pretemporada con el club de Chongoyape, 'Aladino' sorprendió al anunciar una gira musical junto a Pamela Franco. El futbolista recorrerá varias ciudades del norte para relanzar su carrera como cantante la cual sorprendió a más de uno.

"Contento de seguir en el fútbol y cantando. Se viene el 'Tour Cervecero', solo en diciembre nomás, porque yo sigo con mi carrera y es algo que me gusta. Vamos a estar en Trujillo, Piura, Huamachuco, mi tierra. Tengo una cuatro fechas fuertes por ahí", indicó días atrás.

Pamela López no descarta trabajar junto a Christian Cueva

Pamela López también se encuentra recorriendo diversas partes del Perú de la mano de Paul Michael. Por ello, la trujillana recientemente fue consultada sobre la chance de trabajar al lado de Christian Cueva si es que se da la oportunidad.

La creadora de contenido aseguró que preferiría llegar a esta situación, pero en el caso de que se de no tendría problema en hacerlo ya que se trata de un compromiso con su gente.

"Hay coincidencias que uno no quisiera tener, pero si toca, hay que seguir. Trabajo es trabajo", indicó en El Reventonazo de la Chola.

Pamela López y Christian Cueva sostienen enfrentamiento mediático.

Christian Cueva alista tema con Pamela Franco

Otro de los recientes anuncios hechos por Christian Cueva fue sobre una nueva canción junto a su actual pareja Pamela Franco. El volante indicó que espera con ansias el estreno del tema pues se trata de un proyecto que le causa mucha emoción.

"Era algo que queríamos hacer los dos. A mí me gusta la música, vengo de una familia a la que le gusta... Hemos hecho una canción inédita que se va a lanzar pronto", expresó.

Además, dejó en claro que su fichaje por Juan Pablo II College es una nueva oportunidad en el fútbol luego de su polémica salida de Emelec de Ecuador.

"Para mí es una oportunidad de la vida, de poder estar cerca de mis hijos. Tengo una revancha y quiero regresar a la selección. Es el objetivo que tengo para el año que viene", añadió.

De esta manera, Pamela López no descartó compartir escenario con Christian Cueva durante el Tour Cervecero al señalar que 'trabajo es trabajo'.