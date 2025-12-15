RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por séptima vez

¡Orgullo Nacional! Machu Picchu es distinguida como la principal atracción turística del mundo en 2025

La ciudadela inca brilló en el turismo global por séptima vez en los World Travel Awards superando a destinos icónicos como de Asia, Europa, África y América.

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/12/2025

Cosechando nuevas distinciones. Machu Picchu volvió a colocar al Perú en la cima del turismo global tras coronarse como la "Principal Atracción Turística del Mundo 2025" por los World Travel Awards.

Machu Picchu suma un nuevo premio

La ciudadela inca declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983 reafirmó su liderazgo con el mencionado galardón por séptima vez en su histioria. Asimismo, es la segunda vez que logra obtenerlo en años consecutivos.

Vale recordar que, una de las "Siete maravillas del mundo moderno" ganó este premio en el 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 y, por último, en la reciente edición del presente año de los denominados "Óscar del Turismo".

Cabe señalar que, en la terna de candidatos, Machu Picchu superó a otros importantes destinos turísticos entre los que resalta en el complejo maya de Chichén Itza, el mausoleo del Taj Mahal, el Partenón de Atenas, el Monte Kilimanjaro (Tanzania), la Muralla China, el Parque Nacional del Gran Cañón y las Cataratas del Niágara (Estados Unidos/Canadá).

En tal sentido, su presencia volvió a subrayar el peso de la herencia cultural andina en el marco del circuito turístico mundial. De igual manera, refuerza ese posicionamiento y paralelamente reactiva el interés por entorno natural, así como también por su historia.

Fue el sábado 6 de diciembre la fecha en que se conocieron los resultados de estos premios, tras ello el portal Perú Travel de Promperú destacó el premio obtenido por Machu Picchu y aseguró que los turistas pueden disfrutatar de una maravillosa visita al monumento inca, apreciar una vista panorámica del lugar y pueden recorrer el Camino Inca y ascender al Huayna Picchu.

Perú Travel destaca galardón de Machu Picchu

Otros premios que obtuvo el Perú en 2025

En este 2025 el Perú obtuvo cinco premios en los World Travel Awards, el primero de ellos fue cuando recibió el título de "Mejor Destino Culinario del Mundo", nuestra cocina destaca por sus platos que combinan ingredientes de costa, sierra y selva. 

Además, otro título obtenido fue el de "Mejor Destino Cultural del Mundo" debido a la cercanía que ofrece con comunidades que preservan rituales y festivifdades.

Asimismo, Lima fue catalogada como el "Destino Urbano Patrimonial Líder del Mundo" y Promperú fue distinguida como la mejor oficina de turismo del mundo.

Como vemos, por séptima vez, la ciudadela inca de Machu Picchu fue galardonada como la "Principal Atracción Turística del Mundo 2025" por los World Travel Awards poniendo una vez más al Perú en los ojos del turismo mundial.

