San Martín de Porres: Bebé salva de morir tras caerle macetero desde un tercer piso

Un verdadero milgaro ha ocurrido en el distrito de San Martín de Porres luego que una bebé se salvaara de fallecer tras la caída de un macetero desde un tercer piso.

Un bebé estuvo al borde de la muerte mientras dormía junto a su hermano gemelo tras ser sorprendido por un macetero que se precipitó desde un tercer piso que cayó directamente sobre él.

Este suceso de extrema gravedad se registró durante una celebración en una vivienda multifamiliar. De forma abrupta el enorme objeto impactó directamente sobre el menor de tan solo cuatro meses de nacido.

El inesperado acto terminó por desatar una escena de angustia entre los familiares de la víctima y expuso una presunta falta de medidas de seguridad poniendo en riesgo la vida del bebé.

La desesperación se apoderó principalmente en sus padres al ver que su primogénito no reaccionaba, quienes con el objetivo de reanimarlo buscaron auxiliarlo de manera inmediata.

Recién nacido es trasladado de emergencia a hospital

En tal sentido, el agraviado junto a su hermano gemelo fueron derivados de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia para poder recibir la atención médica especializada debido al riesgo que representaba este golpe.

En tanto, la madre del menor afectado denunció públicamente una actitud reprochable por parte del vecino desde cuya casa habría caído el macetero. De acuerdo a su testimonio, el hombre acudió hasta el centro de salud, pero lejos de mostrar una actitud solidaria o de preocupación, insultó a la mujer verbalmente en medio de ese momento crítico que atravesaba la familia.

Ese momento de agresión verbal se suscitó mientras los padres se encontraban aguardando noticias sobre el estado de salud de su menor hijo en el área de emergencias del hospital.

Sin embargo, el hecho no quedó impune porque los progenitores del bebé agraviado denunciaron el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de una acta de intervención policial que respalda ocurrido. De acuerdo a lo informado por América Noticias, los dos menores permanecían bajo estricta observación médica y la atención se ha centrado en descartar lesiones internas graves.

