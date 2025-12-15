Trump y su polémico mensaje tras asesinato del cineasta Rob Reiner: "Su paranoia alcanzó nuevas alturas"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El asesinato de Rob Reiner, aclamado cineasta de Hollywood y su esposa en la noche del domingo 14 de diciembre ha conmocionado a la sociedad estadounidense. Alguien que se pronunció, con un estilo particular, ha sido el presidente Donald Trump, quien dejó un mensaje ambiguo con respecto al actor y director de cine.

Condolencias y referencia a un trastorno

Haciendo uso de la ironía, el mandatario publicó en su cuenta de Truth, sobre el 'síndrome de trastorno de Trump' que padecía Reiner. Esta supuesta enfermedad mental, no reconocida por la psiquiatría, es un término utilizado por los partidarios del republicano contra quienes manifiestan una oposición irracional hacia su figura.

"Un director de cine y estrella de comedia atormentado y en dificultades, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, según se informa, debido a la ira que provocó en los demás por su enorme, inflexible e incurable afección mental conocida como síndrome de trastorno de Trump", manifiesta en jefe de Estado.

Continúa su publicación señalando que los logros que estaba obteniendo su gobierno terminaron por ser más perjudiciales para la salud del cineasta. Incluso, con la mejor época de la nación norteamericana en camino, su condición podría empeorar, dejó entrever el líder del Partido Republicano.

Era conocido por volver loca a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas alturas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de EE.UU. acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!", sentenció.

Hijo de cineasta fue detenido

El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, indicó que detuvieron al hijo del cineasta, como una persona de interés en el homicidio de su padre. "Nuestra división de robos y homicidios está a cargo de la investigación. Trabajaron durante toda la noche y lograron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso" precisó.

Agregó que se estableció una fianza de 4 millones de dólares, sin dar más detalles del caso. El artista de 78 años y su cónyuge de 68, fueron encontrados sin vida en su casa de la avenida South Chadbourne.

