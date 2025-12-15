RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Felicitan medida!

Gripe H3N2: Defensoría del Pueblo saluda decisión del Minsa de declarar alerta epidemiológica

La Defensoría del Pueblo saludó que el Minsa haya declarado alerta epidemiológica ante el eventual ingreso de la gripe H3N2 y exhortó a que continúe con una campaña de vacunación contra la influenza.

Defensoría saluda declaratoria de alerta epidemiológica del Minsa ante gripe H3N
Defensoría saluda declaratoria de alerta epidemiológica del Minsa ante gripe H3N (Composición Exitosa)

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Ministerio de Salud al declarar la alerta epidemiológica a nivel nacional por el posible ingreso de la influenza A subclonado K, más conocida como gripe H3N2.

Minsa implementa recomendaciones

A través de sus redes sociales, la Defensoría consideró que la declaratoria del Minsa implementa parte de las recomendaciones dirigidas al sector con el fin de establecer medidas preventivas de manera inmediata. 

"Pedimos que esta medida se aplique con mayor rigor en los puntos de control en aeropuertos y terminales terrestres, especialmente en el caso de viajeros procedentes de Europa y Estados Unidos. Además, reiteramos la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta en postas médicas, centros de salud y hospitales de todos los niveles", expresaron.

Sin embargo, volvieron a exhortar al Minsa a continuar con la vacunación contra la influenza, sobre todo a sectores altamente vulnerables, como personas menores de 5 años y mayores de 60, en los establecimientos del país. 

Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de 'supergripe' H3N2
Lee también

Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de 'supergripe' H3N2

Establecimientos de salud estarán pendientes

Dentro de la publicación compartida por los canales oficiales del Minsa, se detalla que frente al posible ingreso al Perú y la diseminación de enfermedades provenientes de otros países, se ha adoptado esta postura. Además de la influenza A (H3N2) sublcado K, señala que también se considera a la sarampión.

"Esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país", señala el punto 2 del pronunciamiento de esta cartera.

Por ello, se han dispuesto una serie de acciones específicas en los campos de la vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción y operaciones de salud. Esto con el objetivo de garantizar una respuesta contundente del sistema sanitario.

Minsa apertura centros de vacunación contra la influenza en Lima y Callao: Conoce AQUÍ los locales y horarios
Lee también

Minsa apertura centros de vacunación contra la influenza en Lima y Callao: Conoce AQUÍ los locales y horarios

"El Minsa recomienda a la población mantener al día su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas", concluye el comunicado.

Defensoría hizo llamado a Minsa previamente

La Defensoría se refirió a la posibilidad del ingreso de la nueva variante de la gripe H3N2 a nuestro país informó que dirigieron un conjunto de recomendaciones al Minsa para fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puntos de control en aeropuertos y terminales terrestres, especialmente en el caso de viajeros procedentes de Europa y Estados Unidos. 

"Se pide actualizar los planes de contingencia para la atención de enfermedades respiratorias agudas, asegurar la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos, equipos de protección y de camas hospitalarias, especialmente en los hospitales de referencia", detallaron. 

Influenza A H3N2 llegaría a Sudamérica en INVIERNO 2026: "Posiblemente nos contagiemos muchos"
Lee también

Influenza A H3N2 llegaría a Sudamérica en INVIERNO 2026: "Posiblemente nos contagiemos muchos"

Por ello, expresó su saludó al Minsa por tomar su recomendación y declarar la alerta epidemiológica de forma preventiva ante el eventual ingreso de la gripe H3N2.

Temas relacionados alerta epidemiológica Defensoría del Pueblo Gripe H3N2 Minsa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA