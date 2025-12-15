Gripe H3N2: Defensoría del Pueblo saluda decisión del Minsa de declarar alerta epidemiológica

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Ministerio de Salud al declarar la alerta epidemiológica a nivel nacional por el posible ingreso de la influenza A subclonado K, más conocida como gripe H3N2.

Minsa implementa recomendaciones

A través de sus redes sociales, la Defensoría consideró que la declaratoria del Minsa implementa parte de las recomendaciones dirigidas al sector con el fin de establecer medidas preventivas de manera inmediata.

"Pedimos que esta medida se aplique con mayor rigor en los puntos de control en aeropuertos y terminales terrestres, especialmente en el caso de viajeros procedentes de Europa y Estados Unidos. Además, reiteramos la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta en postas médicas, centros de salud y hospitales de todos los niveles", expresaron.

Sin embargo, volvieron a exhortar al Minsa a continuar con la vacunación contra la influenza, sobre todo a sectores altamente vulnerables, como personas menores de 5 años y mayores de 60, en los establecimientos del país.

🤝Saludamos la decisión de @Minsa_Peru de declarar la alerta epidemiológica a nivel nacional ante el riesgo de posible ingreso a nuestro país de la influenza A (H3N2) subclado K. De esta manera, se implementa parte de nuestras recomendaciones dirigidas a dicho sector con el fin... pic.twitter.com/BIjDFDlxTR — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) December 15, 2025

Establecimientos de salud estarán pendientes

Dentro de la publicación compartida por los canales oficiales del Minsa, se detalla que frente al posible ingreso al Perú y la diseminación de enfermedades provenientes de otros países, se ha adoptado esta postura. Además de la influenza A (H3N2) sublcado K, señala que también se considera a la sarampión.

"Esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país", señala el punto 2 del pronunciamiento de esta cartera.

Por ello, se han dispuesto una serie de acciones específicas en los campos de la vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción y operaciones de salud. Esto con el objetivo de garantizar una respuesta contundente del sistema sanitario.

"El Minsa recomienda a la población mantener al día su esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, adoptar medidas prevención frente a las infecciones respiratorias y acudir al establecimiento de salud más cercano ante la presencia de síntomas", concluye el comunicado.

Defensoría hizo llamado a Minsa previamente

La Defensoría se refirió a la posibilidad del ingreso de la nueva variante de la gripe H3N2 a nuestro país informó que dirigieron un conjunto de recomendaciones al Minsa para fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puntos de control en aeropuertos y terminales terrestres, especialmente en el caso de viajeros procedentes de Europa y Estados Unidos.

"Se pide actualizar los planes de contingencia para la atención de enfermedades respiratorias agudas, asegurar la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos, equipos de protección y de camas hospitalarias, especialmente en los hospitales de referencia", detallaron.

Por ello, expresó su saludó al Minsa por tomar su recomendación y declarar la alerta epidemiológica de forma preventiva ante el eventual ingreso de la gripe H3N2.