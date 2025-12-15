Oportunidad única: Sunat rematará casas, terrenos y locales comerciales este 17 de diciembre

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) llevará a cabo un nuevo remate de bienes embargados a nivel nacional este miércoles 17 de diciembre. Conoce los detalles sobre los inmuebles y terrenos que serán sometidos a remate en la siguiente nota.

Remate de bienes 17 de diciembre

El organismo informó que uno de los últimos remates del año, en plena campaña navideña, se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre.

Remate será de aquellos inmuebles embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de haber brindado las facilidades del caso.

En esta ocasión se rematarán 38 inmuebles valorizados en S/ 57,668,625 soles entre las que se encuentran dos casas ubicadas en los distritos de San Miguel y Surco; y un departamento en San Borja como parte de los bienes más atractivos.

Por su parte, tres oficinas ubicadas en el Cercado de Lima y cuatro locales comerciales en el Cercado de Lima, Surco, Jesús María y San Isidro, también se incluirán en la subasta de este próximo miércoles.

Con respecto a los terrenos, nueve de ellos están ubicados en un condominio en el distrito de Guadalupe en Ica, un terreno agrícola en San Andres en Pisco y un terreno agrícola en Calango en Cañete. Otros tres terrenos ubicados en Sunampe (Chincha), un terreno ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo (Ica) y tres terrenos de los distritos de Villa el Salvador, San Juan de Lurigancho y Ventanilla.

Tres estacionamientos, dos ubicados en San Borja y uno en Surco, mientras que tres depósitos en el distrito de Surco y un local de servicios higiénicos en Miraflores, están incluidos en la lista. Estos puestos podrían ser oportunidades de negocio para emprendedores.

¿Cómo participar?

Sunat indicó que para participar en el remate solo se debe presentar DNI. Todos los interesados del remate tendrán que acercarse a la sede del organismo, ubicada en la avenida Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial).

Previo a ello, se deberán consultar las condiciones para participar en el remate de bienes que se pueden revisar en el siguiente link: https://rematestributarios.sunat.gob.pe/ . También se pueden realizar consultas telefónicas a los celulares 970-589-308 y 964-408-217. El registro y participación en los remates es totalmente gratuita.

