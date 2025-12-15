Hernán Barcos se llevaría a excompañeros en Alianza Lima a FC Cajamarca : "Ha pedido a algunos jugadores"

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con su fichaje casi confirmado por FC Cajamarca, Hernán Barcos estaría teniendo voz para ayudar con los refuerzos para la temporada 2026. El delantero argentino habría solicitado la incorporación de algunos excompañeros que tuvo en Alianza Lima, siendo campeón nacional con uno de ellos en 2022.

Para sentirse como en casa

En la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max' que se emite por el canal L1 Max, la periodista Ana Lucía Rodríguez dio a conocer que el 'pirata' tiene la intención de llevarse consigo a algunos jugadores con los que jugó en La Victoria. Uno de ellos sería alguien con el que compartió tres campañas.

"Creo que ya está lo FC Cajamarca, no tengo la información, voy a preguntar, pero tengo entendido que ya está y que Hernán obviamente ha pedido algunos jugadores y uno de ellos es (Pablo) Lavandeira, así que tiene la oferta de volver a Cajamarca", sostuvo una de las panelistas del espacio televisivo.

🎙️ @analuciarf: "Hernán ha pedido a algunos jugadores a FC Cajamarca y dentro de ellos está Pablo Lavandeira"



La posibilidad de que el atacante de 41 años se mude a la 'Tierra de la Alegría' se ha incrementado en las últimas horas, sobre todo por las palabras del mismo jugador, que no ha descartado la alternativa. "Lindo, linda ciudad. No sé, todavía estoy viendo qué hacer, analizando algunas cosas y viendo lo mejor", manifestó.

Esto se fortaleció por el reciente viaje que tuvo el 'pirata' a Cajamarca junto a su familia y una peculiar foto que difundió el programa 'Teledeportes'. En la captura, se aprecia al futbolista dándose un apretón de manos con Omar Zavaleta, presidente del actual campeón de la Liga2.

Lavandeira acaba contrato con Alianza

El volante uruguayo naturalizado peruano de 35 años, fue baja casi toda la temporada por el desgarro de un tendón a inicios de mayo. Por ello, se perdió parte del Apertura, Copa Libertadores, Sudamericana y todo el Clausura, volviendo para el último encuentro ante UTC, teniendo 20 minutos.

Lavandeira termina contrato con los blanquiazules el 31 de diciembre próximo, por lo que a partir del día siguiente será jugador libre. Siendo clave esta semana, será decisión del nuevo entrenador Pablo Guede si decide contar con él, conociendo que no ocupa plaza de extranjeros.

