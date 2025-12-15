Congresistas se agarran a golpes en plena sesión: una legisladora resulta lesionada y obligan a suspender el debate

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un episodio de violencia parlamentaria marcó la última sesión del Congreso de la Ciudad de México, donde legisladores de Morena y del PAN terminaron en un enfrentamiento físico durante el debate sobre la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la capital (InfoCDMX).

La tensión escaló rápidamente cuando diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la discusión, acusando a la mayoría oficialista de modificar acuerdos previamente establecidos.

"No nos vamos a mover", advirtió la diputada panista Daniela Álvarez, mientras su bancada rodeaba el estrado. Lo que comenzó con gritos derivó en empujones, jaloneos y golpes, incluso con imágenes que mostraron tirones de cabello entre diputadas de ambas fuerzas políticas.

Una legisladora lesionada

En medio del altercado, la diputada Claudia Pérez resultó lesionada y tuvo que ser atendida por personal médico dentro del recinto. Ante la falta de condiciones para continuar, la Mesa Directiva decretó un receso y analiza trasladar la sesión a una sede alterna.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: A golpes y jalones de cabello se vivió un enfrentamiento en el Congreso de la Ciudad de México por el Instituto de Transparencia.



Diputados del PAN tomaron la tribuna para frenar la desaparición del InfoCDMX; legisladores de Morena subieron para reanudar la... pic.twitter.com/kaPWRufewS — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 15, 2025

A la acción del PAN se sumaron legisladores del PRI, quienes respaldaron la toma de tribuna como medida de presión. La oposición argumentó que no se respetó el acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia fuera tripartito, luego de que el InfoCDMX fuera eliminado de la Constitución local.

Antecedentes de violencia legislativa

Este episodio no es aislado. En los últimos meses se han registrado choques similares que reflejan un clima de polarización creciente en debates clave.

Agosto de 2025: enfrentamiento a golpes entre el senador del PRI Alejandro Moreno y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Septiembre de 2025: forcejeos durante la renovación de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.

Octubre de 2025: golpes entre diputados del PAN y PT en oficinas de la CFE.

🇲🇽 | CAOS, AGRESIONES Y JALONES DE PELO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:



La sesión terminó suspendida. pic.twitter.com/ZymklzXZuv — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 15, 2025

Normas y posibles sanciones

Aunque no existe una norma que literalmente prohíba las peleas, la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos internos exigen respeto y orden. Las consecuencias pueden incluir sanciones internas, denuncias penales por lesiones o incluso procesos de desafuero.

El enfrentamiento en el Congreso capitalino dejó una legisladora lesionada y reavivó el debate sobre los límites del disenso político. La violencia física, contraria a la investidura legislativa, expone la urgencia de garantizar espacios parlamentarios libres de agresiones.