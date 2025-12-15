Gripe H3N2: Minsa anuncia llegada de vacuna contra influenza entre marzo y abril de 2026

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la reciente declaratoria de alerta epidemiológica por el riesgo de ingreso y propagación de la 'supergripe' H3N2, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Quiroz, realizó un llamado a la calma a la población y aseguró que se están realizando las diligencias para controlar la nueva variable de la mencionada influenza.

Con ello, precisó que la llegada de la vacuna para contrarrestar los efectos de la influenza A (H3N2) subclado K llegará entre marzo y abril del 2026.

Situación actual de la gripe H3N2

Luego de transitar una pandemia y confinamiento por la COVID 19, la alerta de una nueva infección de carácter respiratorio alarma a la población peruana y mundial.

Al respecto, el ministro Quiroz declaró para Buenos Días, Perú y mencionó que de acuerdo a la evidencia científica, se ha mostrado un incremento de casos de la influenza en Estados Unidos y Europa, pero que no se ha traducido en un incremento de la mortalidad ni complicaciones a raíz de esta gripe. Por tal motivo, hizo un llamado a la calma a población peruana.

"Esta nueva variante K, que aún no llega acá, cuando llegue, porque epidemiológicamente sí se espera que llegue, también esperamos que no provoque los estragos como lo del Covid", precisó el ministro.

En ese sentido, el titular del Minsa reafirmó la postura del ministerio en declarar en alerta epidemiológica al territorio peruano ante el riesgo de posible ingreso a nuestro país de la influenza A (H3N2) subclado K. "Estamos siempre alertas, hemos declarado la alerta para estar un paso adelante para prevenir", indicó.

Llegada de vacuna entre marzo y abril 2026

El ministro Quiroz indicó que la vacuna usada en Estados Unidos y Europa para contrarrestar esta influenza "es la misma que nosotros tenemos acá", por lo que indicó que el Perú cuenta con un stock de vacunas contra la influeza.

"Se empieza a fabricar una nueva vacuna con la nueva variante que es la que llega al hemisferio sur, aproximadamente, en los meses de marzo y abril, que es previo a la estación de invierno nuestra", comunicó.

Noticia en desarrollo...