Cantante peruano sufre descarga eléctrica en pleno CONCIERTO

Pudo acabar con una verdadera desgracia o probablemente con su propia existencia. En reconocido artista nacional sufrió un aparatoso accidente durante la presentación que brindaba en un local nocturno ubicado en el Centro Histórico de Lima.

El hecho la noche del sábado 13 de diciembre, más precisamente en un bar del Jr. Quilca, cuando el vocalista y guitarrista de la banda Mi Mejor Amigo Scott pasó el susto de su vida, causando pánico y preocupación en sus compañeros y público presente.

Detalles del accidente

A través de las redes sociales, se viralizó el lamentable incidente que por poco enluta la industria musical del país. Tal como ocurre cada fin de semana, la agrupación limeña, liderada por Carlos Suárez o también conocido en el mundo musical como "Mono", estaba deleitando a su público con sus hits; no obstante, cuando se dedicaba a realizar otra "tocada" con su guitarra ocurrió lo impensado.

LIMA: #cantante_se_electrocuta

JOVEN ARTISTA SE ELECTROCUTA EN CONCIERTO DE ROCK

El sábado, en el Quilca Yacana, del Centro Histórico de Lima, Mono, cantante y guitarrista de la banda "Mi Mejor Amigo Scott", se electrocutó por una mala instalación en el sistema de sonido. pic.twitter.com/bywJGnmyAH — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) December 15, 2025

Ni bien puso su mano en el micrófono sufrió una descarga eléctrica, haciéndolo caer sobre unas cajas que estaban tendidas en el piso. Sus gritos y su estado seminconsciente, más las chispas de corriente hicieron pensar lo peor entre los asistentes visiblemente consternados.

Una vez estabilizado, pudo ser trasladado a un hospital cercano, a fin de que reciba las atenciones médicas pertinentes para salvaguardar su vida, mientras las autoridades procedían a realzar sus diligencias para hallar las causas que originaron el accidente.

Artista se encuentra fuera de peligro

Luego del incidente, al artista la realizaron una serie de exámenes médicos, descartándose lesiones de gravedad, presentando quemaduras leves producto de la descarga eléctrica recibida. Horas después, "Mono" envió un mensaje en su cuenta de Instagram para informar su estado y agradecer las muestras de solidaridad expresadas.

"Chicos, ya estoy en el hospital. Estoy estable, no hubo heridas graves, nada más dos quemaduras. Gracias por su preocupación", escribió junto a una foto en la red social.

Comunicado de Carlos Suárez.

El episodio recordó un antecedente ocurrido durante el Festi Rock Perú en julio pasado, cuando Mariano Saettone, bajista de la agrupación Cometa a la Deriva, también sufrió una descarga eléctrica mientras se encontraba en el escenario. En aquella ocasión, el músico presentó dificultades respiratorias y fue atendido en un hospital.

Ante los recurrentes hechos, se espera que la Municipalidad de Lima pueda realizar una exhaustiva inspección en todos los locales nocturnos del Centro Histórico, a fin de evitar pérdidas humanas y afectaciones graves a la salud.