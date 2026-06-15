Retornan a su hábitat natural a cocodrilo de Tumbes hallado en playa Los Órganos de Piura

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hace unos días, vecinos y turistas de Los Órganos (Piura) quedaron sorprendidos al ver un cocodrilo desplazándose en la orilla de la playa. El animal fue capturado por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), quienes lo trasladaron para una evaluación veterinaria.

El hallazgo hanía generado preocupación, pero también curiosidad, al tratarse de una especie que no es común que habite en esa zona costera.

Evaluación y estado del ejemplar

El cocodrilo, un macho de 2,28 metros de longitud, fue sometido a exámenes clínicos y de comportamiento. Los especialistas confirmaron que presentaba un estado corporal óptimo y un nivel de agresividad propio de fauna silvestre, lo que indicaba que conservaba sus capacidades naturales para sobrevivir en su entorno.

Con estos resultados, la institución determinó que la mejor opción era su liberación inmediata en un hábitat adecuado para el animal.

Retorno a los manglares

La liberación se realizó en los manglares y esteros de Tumbes, ecosistema que constituye el hábitat natural del cocodrilo de Tumbes. El operativo contó con la participación del Gobierno Regional, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.La coordinación interinstitucional permitió garantizar tanto la seguridad del animal como la de la población.

Es importante resaltar que el cocodrilo de Tumbes está categorizado como "En Peligro Crítico" en el Perú, lo que hace que cada ejemplar tenga un valor especial para la conservación.

Su presencia en playas de Piura puede deberse a desplazamientos naturales o a cambios en las condiciones de su hábitat. Por ello, las autoridades recalcan que la liberación es siempre la primera opción cuando el animal conserva sus capacidades silvestres, evitando su cautiverio innecesario.

Ejemplar volvió a su hábitad natural.

Recomendaciones a la ciudadanía

El SERFOR recordó que, ante cualquier avistamiento de fauna silvestre, la población debe mantener distancia, evitar manipulación o agresión, y comunicar de inmediato a las autoridades. La convivencia responsable con la fauna es clave para proteger especies emblemáticas y garantizar la seguridad de las personas.

El caso del cocodrilo hallado en Los Órganos y liberado se convierte en un ejemplo de cómo la respuesta rápida y coordinada puede asegurar tanto la protección de la fauna como la tranquilidad de la ciudadanía. Lo que comenzó como un susto en la playa terminó en una historia de conservación, recordando que el cocodrilo de Tumbes sigue siendo un símbolo de la biodiversidad del norte peruano.