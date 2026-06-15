Tragedia en Manchay: Adolescente perdió la vida al interior de comisaría tras estar dos días detenido

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico hecho tuvo lugar en Manchay en las últimas horas encendiendo nuevamente los cuestionamientos hacia la policía de nuestro país. Esta vez, un adolescente de 17 años, de iniciales E.J.C.B., perdió la vida al interior de la comisaría del sector luego de haber estado en calidad de detenido en los últimos días.

Adolescente tras estar detenido en comisaria de Manchay

De acuerdo a la versión expuesta por el padre, el joven fue detenido por personal del serenazgo de La Molina la madrugada del sábado tras ser acusado de ingresar a una vivienda y perpetrar un robo. Posteriormente, el detenido fue llevado a la comisaría del sector para que las investigaciones sobre este presunto delito puedan ser aclaradas.

Sin el embargo, la familia del capturado nunca fue notificado por la Policía Nacional del Perú enterándose horas después de la situación gracias a la información brindada por vecinos. Cuando el papá del adolescente pudo ver a su hijo, reveló haberlo visto con golpes en diferentes partes del cuerpo, con su ropa rota y sin algunas de sus pertenencias.

Incluso, el progenitor revela que el joven le confirmó que había sido golpeado por agentes mientras permanecía detenido en la Comisaría de Manchay. Luego, las cosas se pusieron aún peor ya que luego de unas horas fue hallado inconsciente al interior de la carceleta por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico donde finalmente certificaron su fallecimiento.

El hecho ha conmocionado a los residentes de esta zona de la capital quienes exigen que se investigue a fondo este confuso hecho.

Padre denuncia maltratos y exige investigaciones

En declaraciones para Latina, el papá del menor exige una inmediata intervención de las autoridades para que se aclare el contexto en el que perdió la vida su hijo. Incluso, precisó que cuando tuvo la oportunidad de verlo este estaba sin medias y sin zapatillas.

"Estoy denunciando que se esclarezca la pérdida de mi hijo. Él entra a la comisaría caminando y después de dos días lo sacan muerto. Lo encontré con la ropa rota, sin medias y sin zapatillas", añadió.

A eso se le suma el pedido de la Defensoría del Pueblo donde lamentan lo sucedido y piden que la investigación pueda esclarecer las causas de la muerte de este menor de edad.

De esta manera, un adolescente perdió la vida tras ser detenido durante dos días en la Comisaría de Manchay por lo que su familia denuncia maltratos.