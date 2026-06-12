Capturan a cocodrilo de dos metros que aterrorizó a bañistas en playa de Los Órganos

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras varios días de zozobra, un reptil de gran tamaño fue capturado la noche del jueves, cerca de las 10:50 p.m., cerca del Cerro El Encanto, en Talara, tras intensas jornadas de búsqueda por parte de pescadores, vecinos y el personal especializado de la municipalidad.

Intervención estratégica y traslado seguro

El operativo inició tras reportes sobre la presencia del animal cerca del muelle artesanal. Según SERFOR, el biólogo Max Guerra Tume, especialista en fauna silvestre, dirigió las acciones para revisar al reptil, verificando su estado de salud antes de tramitar su traslado definitivo hacia los manglares de Tumbes.

"Tras la captura, personal de SERFOR procedió a revisar y verificar que el reptil se encontraba fuera de peligro, realizándose el acta de recepción correspondiente para coordinar su traslado hacia los manglares de Tumbes, que representan el hábitat natural del cocodrilo de la zona norte", informó.

La intervención fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad, pescadores artesanales y Serenazgo. David Chulle Valladolid, promotor turístico, acudió al llamado junto a tres personas, logrando asegurar al animal sin incidentes ni heridos, cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de seguridad necesarios.

Las labores de contención se realizaron con sumo cuidado, utilizando técnicas adecuadas para no estresar al ejemplar capturado. Este tipo de rescates exige una coordinación precisa entre especialistas ambientales y el apoyo logístico de la comunidad, garantizando que el proceso sea exitoso para todas las partes.

Monitoreo y alerta en playas

Las autoridades mantienen una vigilancia activa en el litoral piurano. Aunque el ejemplar fue capturado, existe la posibilidad de avistamientos adicionales, por lo que se recomienda a la población mantener la distancia y evitar acercamientos directos ante la presencia de esta fauna silvestre marina.

Una vecina de la localidad reportó haber visto un animal similar hace dos semanas en los sectores de Acapulco y Huacura. Esta información sugiere un desplazamiento de animales por todo el litoral que requiere constante vigilancia preventiva por parte de las instituciones competentes de la región.

El gobierno local y las organizaciones ambientales están reforzando las labores de patrullaje en las zonas más concurridas por veraneantes. La prioridad absoluta es resguardar la tranquilidad de los ciudadanos, mientras se monitorea cualquier actividad inusual que pueda ocurrir en el ecosistema costero piurano.

La captura del cocodrilo en la playa de Los Órganos, marca un precedente importante para el monitoreo de la fauna silvestre del norte de Piura, logrando mitigar los riesgos para los bañistas y pescadores de esta región del país.