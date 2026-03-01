Caso Lizeth Marzano: PJ programa para HOY audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) programó para hoy, domingo 1 de marzo, la audiencia de pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Alonso Villar Chirinos por el delito de homicidio culposo y otros, en agravio Lizeth Ketherine Marzano Noguera.

En esta oportunidad, el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima analizará desde las 8:00 p. m. el requerimiento formulado por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Cuarto Despacho) del Ministerio Público.

#Importante. 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima realiza hoy domingo, a las 20:00 horas, audiencia inaplazable virtual de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos por el delito de homicidio culposo y otros, en agravio de Lizeth Ketherine... pic.twitter.com/4ebO5aBh0u — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 1, 2026

Bajo detención preliminar por graves imputaciones

El ciudadano de 21 de años se encuentra a la fecha bajo custodia policial en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la PNP tras cumplirse la orden de detención preliminar dictada en su contra desde el último 26 de febrero.

Villar Chirinos atropelló a la joven deportista nacional en San Isidro la noche del 17 de febrero, dándose a la fuga y dejando a su suerte a la campeona nacional de apnea, quien debido al fuerte impacto sobre su cuerpo, perdió la vida al instante.

Desde la defensa legal de los deudos exigen que el requerimiento fiscal pueda ser admitido como tal, al considerar que el victimario tiene toda la capacidad para evadir a la justicia. Cabe señalar que, según la versión del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el victimario viajó a Cajamarca horas después del accidente y tras un seguimiento de inteligencia, los agentes del orden pudieron dar con su ubicación y captura la madrugada del 26 de febrero en Miraflores.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | El Poder Judicial programó para este domingo 1 de marzo, a las 8:00 p.m., una audiencia inaplazable donde se evaluará la prisión preventiva contra Adrián Villar, quien es investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/pcgM7gJscH — Exitosa Noticias (@exitosape) March 1, 2026

Otros involucrados en el hecho

Uno de los principales personajes involucrados en presuntamente haber encubierto a Adrián Villar Chirinos tras el fatídico hecho es la periodista Marisel Linares, pareja de Rubén Villar Froletz, padre del joven, con quien tuvo sendas reuniones luego de que ocasionara la muerte de la deportista nacional.

Por este hecho en concreto, Fiscalía Provincial Penal de San Isidro-Lince incorporó en el caso a la citada comunicadora como parte de la ampliación de la investigación. Del mismo modo, Francesca Montenegro, expareja del joven, fue citada a la Fiscalía para que brinde su manifestación debido a que su domicilio fue utilizado como refugio del imputado tras el atropello.

Asimismo, los suboficiales de la PNP, John Atencio Arteaga y José Cerván, también son acusados por presunto encubrimiento en favor de Villar Chirinos, puesto que, acudieron al edificio de Francesca Montenegro aproximadamente seis horas después del accidente.

El caso que enlutó al deporte nacional podría empezar a tener justicia desde hoy, si en caso el PJ acepta el requerimiento presentado contra Adrián Villar.