En búsqueda del 'tetra': Universitario venció 1-0 a F.C. Cajamarca en el Monumental con gol de Alzugaray

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes dio un paso más para lograr el tetracampeonato nacional. Por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, el cuadro crema se hizo fuerte el Estadio Monumental, donde logró vencer por 1 a 0 al F.C. Cajamarca.

El equipo estudiantil que dirige el español Javier Rabanal acabó la jornada en el segundo lugar con 11 puntos, a dos unidades de Alianza Lima, su clásico rival que este año está únicamente enfocado al torneo local tras quedar eliminado de la Copa Libertadores.

Ganó, pero no gustó

El recinto crema nuevamente estuvo colmado con los más de 55 000 hinchas que decidieron acompañar el equipo de sus amores. El primer tiempo fue muy trabado, con pocas oportunidades para ambas escuadras, quienes recurrían a sus delanteros para romper las redes adversarias.

Por el lado de la "U", las impresiones mostradas durante el desarrollo del compromiso hizo que sus hinchas pierdan la paciencia por momentos, donde exigían mayor eficacia al momento de llegar al área y un mejor nivel de juego. Desde el lado cajamarquino se refugiaron en la experiencia de Hernán Barcos para llegar a la victoria.

La primera etapa quedó sin abrir el marcador, ya para la segunda, el cuadro local fue con todo para quedarse con los tres puntos y luego de tanto intentar, finalmente obtuvo su recompensa. Al minuto 66 de juego, el argentino Lisandro Alzugaray rompió el score de tiro libre, no moviéndose más para la tranquilidad del pueblo estudiantil, quienes estallaron en júbilo por el sufrido triunfo.

¿Cuándo se juega el clásico del fútbol peruano?

De seguir mostrando el mismo nivel en las próximas fechas, Alianza Lima y Universitario podrían llegar al clásico encabezando la tabla de posiciones de la Liga 1, lo generaría un "valor agregado" al duelo de "compadres" que se disputará en Ate.

De acuerdo con el fixture que se desarrolló en enero último, el enfrentamiento está programado para la fecha 9 del torneo; es decir, durante el último fin de semana de marzo, a una semana del inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde la "U" apuntarán a llegar de la mejor manera al máximo torneo continental por equipos de esta parte de la región, venciendo a Alianza Lima con Paolo Guerrero a la cabeza.

Universitario sueña con superar la valla del 2025, donde clasificó a los octavos de final del torneo y obtuvo el ansiado 'tri' tras 25 años.