Elecciones 2026: Conoce AQUÍ qué sucede si tu DNI no tiene espacio para un nuevo holograma

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nos encontramos a puertas de desarrollarse las Elecciones Generales 2026 y en algunos casos los ciudadanos suelen preguntarse qué sucede si es que mi Documento Nacional de Identidad (DNI) cuenta en su reverso con los espacios copados para que el miembro de mesa pegue el nuevo holograma el próximo 12 de abril. A continuación te explicamos a detalle.

¿Qué debo hacer si mi DNI no tiene espacio para más hologramas?

En primer lugar, cabe señalar que un sticker holográfico es un adhesivo especial que se coloca en la parte reversa del DNI y es usado como constancia de que una persona ha cumplido con su derecho y deber de sufragar. Está diseñado con tecnología de hologramas lo que hace difícil de replicar y falsificar.

Ahora, en caso tu DNI ya no cuente con espacio para color este tipo de adhesivo de cara a las elecciones del presente año, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha informado sobre qué procedimiento se realizará con la finalidad de evitar percances durante la jornada electoral.

En tal sentido, la entidad explicó que en caso cuentes con tu documento de identidad vigente o inclusive si ha caducado, pero ya no presenta espacios libres para colocar el nuevo sticker holográfico por haber participado en otros comicios, no será necesario que tramitas otro DNI como en años anteriores.

Así que en las próximas elecciones el miembro de mesa será el encargado de pegar el holograma encima del más antiguo que tengas. Con esta determinación los peruanos podrán acudir a las urnas con total normalidad y contar con la constancia respectiva sin la necesidad de llevar a cabo trámites a último momento.

En caso aquellos ciudadanos que quieran preservar sus antiguos stickers debido a razones personales o por querer coleccionarlos, deberán acercarse a una oficina del Reniec y solicitar un duplicado de su DNI.

¿Qué sucede con las personas mayores de 60 y 65 años?

Adicionalmente, la Reniec recordó que el caso de que el DNI se encuentra sin espacio para pegar un nuevo sticker holográfico podría ser el caso de aquellos electores que sean adultos mayores.

En el caso de los mayores de 60 años su DNI no caduca por lo que pueden seguir usándolo de forma indefinida. Y en el caso de los mayores de 65 años que deseen actualizar su DNI pueden realizarlo gratuitamente.

Ya lo saben electores si tienen su DNI con los espacios copados de hologramas que constatan su participación en las votaciones anteriores, no habrá ningún inconveniente para acudir a sufragar el próximo domingo 12 de abril debido a que el miembro de mesa pegará dicho sticker sobre el más antiguo.