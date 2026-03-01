Candidato del PRIN propone desactivar Consejo del Notariado y sancionar a notarios que infrinjan la ley

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por PRIN, Colin Fernández, propuso desactivar el Consejo del Notariado y sancionar a los notarios públicos que infrinjan la ley. Además, sugirió que sean supervisados por la Junta Nacional de Justicia.

Irregularidades en Consejo del Notariado

En entrevista con Tito Alvites para La Hora del Volante, el postulante cuestionó dos casos sumamente delicados en los que notarios habrían cometido infracciones a la ley y el Consejo del Notariado no habría tomado medidas.

"Magaly Medina le tenía que pagar a su trabajadora porque su trabajadora la demandó y puso como medida cautelar un auto de alta gama que tenía y le puso una restricción con la medida cautelar de embargo. Vino su marido, el notario Zambrano, y haciendo la triquiñuelas que hace, como notario, legalizó una transferencia de un bien embargado ¿Eso qué es? Se sopló él mismo notario una decisión judicial", aseguró.

Asimismo, afirmó que el notario fue denunciado ante el Consejo del Notariado, sin embargo, habrían hecho que prescriba el caso.

"Los notarios prácticamente son una cofradía que entre ellos hacen el trabajo. Ahora hablando del caso Orellana, que también han estado involucrados los notarios. ¿Qué notario ha caído? ¿Porqué los notarios son intocables en el Perú? Qué notario del caso ha caído porque esto tenía un aparato de notarios para poder hacer la mafia de tráfico de terreno, nadie", expresó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por el Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), Colin Fernández, propuso la desactivación del Consejo del Notariado y una sanción inmediata a aquellos notarios que infrinjan la ley. Ello, tras... pic.twitter.com/Ph5wg8gVJG — Exitosa Noticias (@exitosape) March 1, 2026

Denuncia contra candidata presidencial

Además, realizó una denuncia sumamente grave contra la candidata presidencial por el partido Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, al asegurar que permitió que un menor salga del país sin la autorización de alguno de los padres con huella biométrica.

"Pérez Tello, la candidata a la presidencia, también ha tenido una denuncia ahí en el Consejo Nacional del Notariado, le han hecho también espíritu de cuerpo. Porque permitió que una niña, un niño, un menor de edad, salga del país sin autorización con huella biométrica, es una falta gravísima", afirmó.

Reiteró conocer bien ambos casos, por ello emplazó al Consejo del Notariado a adoptar las medidas correctivas necesarias y por ello planteó desactivar el Consejo del Notariado.

"Yo lo que planteo acá, es que este Consejo del Notariado tiene que ser desactivado y los notarios públicos que infrinjan una ley tienen que ser sancionados inmediatamente y para ello, tienen que ser supervisados por la Junta Nacional de Justicia, para que no pase las cosas que han pasado con el marido de Magaly que muy bien se ha burlado de la justicia (...) y también el caso de Pérez Tello", expresó.

Es por ello que hizo la propuesta de desactivar el Consejo del Notariado y sancionar a todo notario que incumpla la ley.