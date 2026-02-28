Elecciones generales: Proponen declarar día no laborable para miembros de mesa en comicios del 2026

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Queda poco más de un mes para que las elecciones generales 2026 se lleven a cabo donde millones de peruanos elegirán a las principales autoridades del país para los próximos 5 años. Para ello, va quedando todo listo para que se desarrolle con normalidad la denominada fiesta de la democracia.

Proponen otorgar día no laborable para miembros de mesa

Uno de las premisas para que estos comicios salgan adelante son los miembros de mesa los cuales ya fueron sorteados por la ONPE y ya son de conocimiento público. La función de estos ciudadanos es vital ya que son los encargados de contabilizar y verificar cada voto realizado en su mesa durante dicha jornada.

Este grupo de peruanos serán recompensados económicamente por su labor cívica con el pago del 3 % de una UIT, es decir 165 nuevos soles. Sin embargo, de acuerdo al último proyecto de ley presentado ante el Congreso podrían sumar un beneficio más en las próximas elecciones generales.

El congresista de Fuerza Popular, César Manuel Revilla Villanueva, acaba de presentar una iniciativa legislativa que busca otorgar un día no laborable para todos los personeros de mesa que sean parte de los comicios a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

Ante la Comisión Permanente del Congreso, el parlamentario precisó que este beneficio sería dado el lunes siguiente de las elecciones, es decir un día después. Uno de sus principales argumentos es que las funciones que deberán cumplir implican un desgaste físico y mental importante.

"La presente iniciativa legislativa tiene por finalidad reconocer, de manera excepcional, el aporte cívico de los personeros de mesa que participen en las Elecciones Generales 2026, otorgándoles el derecho a gozar del lunes siguiente a la jornada electoral como día no laborable compensable", indica parte de este proyecto de ley.

Serán recuperables

Eso sí, la iniciativa también deja en claro que las horas descansadas deberán ser recuperadas tras llegar a un acuerdo con su empleador. Según indicó Revilla Villanueva, este dictamen no implica ningún gasto económico para el Estado ya que con solo coordinación entre ambas partes el tema podría quedar zanjado.

Ahora, la iniciativa, que fue presentada el viernes 27 de febrero por la tarde, será evaluada por la Comisión Permanente para su posterior debate y aprobación o rechazo.

En resumen, el congresista César Manuel Revilla Villanueva, de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que busca otorgar un día no laborable a todos los ciudadanos que se desempeñarán como miembros de mesa en las próximas elecciones generales.