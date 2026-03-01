RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Esperan evacuación!

Embajador de Perú en Israel tras ataques de Irán: "No se registran ni víctimas ni heridos peruanos"

El embajador de Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, informó que no hay fallecidos ni heridos peruanos tras el contraataque de Irán a Israel y señaló que aún no se puede evacuar a los connacionales.

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/03/2026

El embajador de Perú en Israel, Javier Sánchez Checa, informó que no se registraron peruanos heridos ni fallecidos durante los ataques respuesta de Irán hacia Israel y Estados Unidos tras haber bombardeado el país dejando fallecido al líder supremo Alí Jamenei. 

No se puede evacuar a peruanos

En entrevista en TVPerú, Sánchez brindó una información que tranquilizó a los peruanos al indicar que no hay connacionales heridos ni fallecidos por la crisis en medio oriente.

"Lo primero que quisiera expresar es que afortunadamente no se registra ni víctimas ni heridos entre la comunidad peruana que se encuentra a buen resguardo y en perfecta comunicación con la embajada y el servicio consular para estar atentos a cualquier requerimiento", explicó. 

Según detalló el embajador, son aproximadamente 3500 los peruanos que viven en Israel, quienes están bien asentados, tienen doble nacionalidad y participando de las actividades diarias del país. Por ello, aunque sostienen comunicación con estos grupos se están centrando en aquellos que llegaron como turistas que se quedaron varados. 

"Tenemos localizado a un grupo de 12 turistas, una familia que está en Jerusalem, una señora que está con sus familiares en Ramla, pero había viajado de turista, y el caso de un peruano que es está en España y está temeroso por la seguridad de sus hijos menores y pide una forma de ser evacuado. Por el momento no podemos avanzar con ello porque estamos dentro del marco de las 48 horas del estado de emergencia total", indicó. 

Debido a la medida adoptada por el gobierno israelí, las actividades laborales y estudiantiles han sido canceladas, por lo que la ciudad está paralizada y los ciudadanos se encuentran cerca a sus casa o refugios para protegerse ante posibles ataques. 

Asimismo, informó que la embajada en Turquía es la encargada de las relaciones consulares en Irán y cuentan con una lista de los connacionales en el país, están ubicados y en caso se requiera evacuación están preparándose. 

Irán contraataca Israel

A horas del primer ataque balístico de las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán y el asesinato de su líder Alí Jamenei, el país islámico lanzó represalias que dejaron, al menos, nueve israelíes fallecidos.

Este domingo 1 de marzo, el impacto directo de un misil iraní contra edificios residenciales cerca de Jesusalén, en Beit Shemesh, acabó con la vida de civiles en el incidente más mortífero en Israel desde que Irán respondió a ataques.

Así lo confirmó el servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, que también reportó el saldo de 23 heridos producto del violento impacto armado, que dejó derrumbada toda la zona residencial.

Es en medio de ello que el embajador de Perú en Israel informó que no hay peruanos ni fallecidos ni heridos como parte del ataque en respuesta de Irán.

