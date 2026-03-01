María Corina Machado anuncia que retornará a Venezuela "en pocas semanas"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo 1 de marzo que regresará a Venezuela "en pocas semanas". Desde Estados Unidos, donde mantiene reuniones con autoridades y organismos internacionales, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 explicó que su retorno busca garantizar una transición democrática ordenada y sostenible en el país caribeño.

Machado subrayó que antes de volver debe cumplirse una "hoja de ruta" que incluye fortalecer la unidad nacional, consolidar acuerdos políticos y preparar una nueva victoria electoral.

Recordó que la oposición ya había obtenido lo que calificó como una "gran victoria" en las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando organismos internacionales señalaron a Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador frente a Nicolás Maduro, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó al mandatario sin publicar resultados detallados.

"En segundo lugar, consolidar nuestro gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos para establecer consensos que permitan la gobernabilidad en todo este periodo de transición. Y en tercer lugar, prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral. Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela", expresó.

Machado participó en evento de Vente Venezuela en los Estados Unidos.

La dirigente destacó que en las últimas semanas se reunió con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, congresistas y senadores estadounidenses, además de mandatarios de diversos países, cancilleres y representantes de organismos como la OEA y la CIDH.

Machado felicitó también a Trump por haber puesto a Maduro "frente a la justicia internacional" y aseguró que la captura del líder chavista abrió una nueva fase en el proceso de transición democrática.

Riesgos y seguridad

Cabe precisar que en declaraciones previas a medios estadounidenses, Machado reconoció que si hubiera sido capturada antes de salir de Venezuela "probablemente la habrían desaparecido o algo peor". Sin embargo, ahora considera que el chavismo no se atrevería a atentar contra ella debido a la presión internacional y la presencia de Estados Unidos en el proceso.

"En este momento, no creo que se atrevan a matarme por la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos", afirmó.

Queridos venezolanos,

tenemos la FUERZA, la RUTA y las TAREAS claras.

TODOS somos necesarios para lograr nuestra Libertad.



En pocas semanas, nos vemos en Venezuela. pic.twitter.com/lfJXRb3Oc9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 1, 2026

Críticas a Delcy Rodríguez

Machado también cuestionó a la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, a quien calificó como "una comunista en la que no se puede confiar". Según la opositora, las acciones del actual régimen responden únicamente a la presión de Washington y buscan ganar tiempo para evitar cambios reales.

"Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido. Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Ahora tienen seguir instrucciones para desmontar la represión, recuperar la economía del país y avanzar en la transición", concluyó.

El eventual retorno de Machado a su país, acompañado de respaldo internacional, podría convertirse en un punto de inflexión en la disputa por el poder. Al mismo tiempo, la tensión con el régimen de Delcy Rodríguez anticipa un escenario complejo, donde la política venezolana sigue marcada por la incertidumbre y la confrontación.