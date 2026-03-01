Israel no dará tregua a Irán: Netanyahu anuncia que ataques AUMENTARÁN en los próximos días

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de violentos ataques de Irán contra Israel y bases estadounidenses por el asesinato del líder Alí Jamenei y otros altos mandos, el primer ministro israelí advirtió que los bombardeos en territorio iraní aumentarán en los próximos días.

Israel advierte a Irán que intensificará sus ataques

Mediante un video grabado desde la azotea de la sede del Ministerio de Defensa, en Tel Aviv, Benjamin Netanhayu señaló que esto se decidió tras una reunión con el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor y el jefe del Mossad (agencia de espionaje).

"Ayer eliminamos a Jamenei. Junto con él, a decenas de figuras importanes del régimen opresor. Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con intensidad cada vez mayor, y solo se intensificará aun más en los próximos días", advirtió.

En ese sentido, informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran en una campaña en donde se está "empleando todo su poder como nunca antes, para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro".

Netanhayu detalló que, en la continuación de este conflicto, Israel cuenta con la ayuda de Estados Unidos, con su "amigo", el presidente Donald Trump, y el ejército estadounidense.

סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה.



אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי. יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי.



כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים.



עם זאת, אלה ימים... pic.twitter.com/cap0Atxlhl — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

"Esta combinación de fuerzas nos permite lograr lo que he anhelado durante 40 años: golpear al régimen terrorista de lleno. Lo prometí y lo haremos", agregó.

Pese a esta determinación israelí, el primer ministro subrayó que "estos son días dolorosos", debido a los ataques iraníes en ciudades como Tel Aviv y Beit Shemesh, que dejaron varios civiles fallecidos y heridos.

"Perdimos a seres queridos. Mi más sentido pésame a las familias y, en nombre de todos ustedes, ciudadanos de Israel, les deseo una pronta recuperación a los heridos", refirió.

Represalia iraní en Israel deja al menos 9 civiles fallecidos

El conflicto en Oriente Medio sigue escalando. A horas del primer ataque balístico de las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán y el asesinato de su líder Alí Jamenei, el país islámico lanzó represalias que dejaron, al menos, nueve israelíes fallecidos.

Este domingo 1 de marzo, el impacto directo de un misil iraní contra edificios residenciales cerca de Jesusalén, en Beit Shemesh, acabó con la vida de civiles en el incidente más mortífero en Israel desde que Irán respondió a ataques.

Así lo confirmó el servicio de búsqueda y rescate israelí Zaka, que también reportó el saldo de 23 heridos producto del violento impacto armado, que dejó derrumbada toda la zona residencial.