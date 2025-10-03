Rivadeneyra: "He querido denunciar a Santiváñez por omisión de funciones, pero ningún abogado quiere apoyar"

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El excomandante de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre diferentes aspectos de la coyuntura nacional.

Durante esta extensa charla, el exintegrante de la Policía Nacional del Perú reveló detalles de lo que pudo haber sido la captura anticipada de 'El Monstruo' ya que contaba con información primordial para dar con su paradero.

Quiso denunciar a Juan José Santiváñez por omisión de funciones

El exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte aseguró que debido a este hecho, quiso denunciar al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por omisión de funciones por dejar pasar esta importante oportunidad.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando ningún abogado a los que acudió quiso apoyarlo en el caso señalando que estos tienen miedo al tratarse del extitular del Mininter.

"Acá hay un tema grave porque estuve buscando abogados y ninguno de ellos quiere apoyarme porque tiene miedo. Cuando les menciono Santiváñez dicen que no y yo he querido denunciarlo por omisión de funciones desde hace tiempo, pero ningún abogado me quiere apoyar y no quieren comprometerse por la gravedad de los hechos", indicó.

Contaba con mucha información

En esa misma línea, Francisco Rivadeneyra indicó que gracias al trabajo de investigación de su división lograron contactar con testigos, acceder a información privilegiada y otros elementos que podrían haber dado con el paradero de Erick Moreno Hernández.

Sin embargo, cuando fue a solicitar ayuda a altos mandos de la Policía Nacional del Perú, esta le fue rechazada por situaciones que no pudo entender.

"Tenía cerca de 24 o 25 objetivos, 10 personas codificadas como testigos, gran cantidad de agraviados, chuponeo al 'Monstruo' teléfono, IPs y todo eso, pero como era una unidad chiquita ya que solo había 4 efectivos en esa investigación, se necesitaba mayor apoyo", añadió.

De acuerdo a lo que indicó, fue a finales del año 2024 cuando pudo haber dado el golpe contra 'El Monstruo' lo cual pudo haber evitado cientos de atentados, muertes como la del cantante de Armonía 10, el 'Ruso', Paul Flores.

"Si ese operativo se hubiera hecho en noviembre o diciembre, no hubieran ocurrido tantas muertes. Ya estaba todo listo", puntualizó.

De esta manera, el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, indicó que meses atrás quiso denunciar a Juan José Santiváñez por omisión de funciones, pero que ningún abogado quiso respaldarlo.