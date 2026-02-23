JNE presenta la canción símbolo de las Elecciones Generales 2026 para impulsar el voto informado

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Previo al sorteo de los días y temas para el próximo debate presidencial de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ofreció una conferencia de prensa en la que brindó mayores detalles sobre aspectos clave del evento.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, explicó que los debates se realizarán en dos jornadas: la primera los días 23, 24 y 25 de marzo, y la segunda el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. Cada fecha reunirá a 12 candidatos, organizados en grupos definidos por sorteo.

Los temas también fueron sorteados: en la primera jornada se abordarán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, además de integridad pública y lucha contra la corrupción. En la segunda jornada, los ejes serán empleo, desarrollo y emprendimiento, junto con educación, innovación y tecnología.

Sorteo de los días de participación para debates presidenciales

La canción símbolo

Antes de culminar la conferencia, el JNE presentó un número artístico coreografiado por jóvenes de entre 19 y 21 años, quienes interpretaron la canción símbolo de las elecciones. La pieza fue compuesta por Juan Carlos Fernández Valdivia e interpretada por Erick Vladimir García Vázquez.

El inicio del número incluyó un audio con reportajes que mostraban la gran cantidad de jóvenes que votarán por primera vez en estos comicios, pero también la falta de información que muchos tienen sobre la política nacional.

La canción busca transmitir un mensaje claro: la importancia de ejercer un voto informado. "Este 12 de abril no es solo una fecha en el calendario, es tu voz, tu futuro, tu derecho a elegir", señala la primera estrofa. El estribillo refuerza la idea:

"Tus elecciones importan, no lo olvides jamás,

cuando eliges informado haces historia de verdad.

Tu voz vale, tu voto cuenta,

es momento de decidir,

con conciencia y con respeto

el futuro empieza aquí."

La composición combina ritmos andinos y contemporáneos, con el objetivo de captar la atención del electorado juvenil y reforzar la campaña de sensibilización sobre el voto responsable.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, junto a los magistrados del Pleno, presentaron la canción símbolo de las Elecciones Generales #EG2026 "Un Voto de Esperanza", compuesta por Juan Carlos Fernández Valdivia e interpretada por Erich Vladimir García Vásquez. pic.twitter.com/dbS6zC9wuI — JNE Perú (@JNE_Peru) February 23, 2026

Invitación a informarse

Finalmente, el JNE invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de la plataforma oficial votoinformado.jne.gob.pe, donde se publicarán las propuestas de los candidatos y detalles de las actividades electorales.

La conferencia no solo sirvió para fijar reglas y cronograma del debate presidencial, sino también para reforzar el mensaje de que las elecciones de abril representan una oportunidad de cambio. El énfasis en los jóvenes y en el voto informado refleja la preocupación institucional por la apatía política y la desinformación en un proceso con más de 30 partidos en competencia.