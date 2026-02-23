FAP responde sobre presencia de menores de edad en helicóptero Mi-17: "Estuvo autorizado"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) realizó una conferencia de prensa para brindar información sobre el accidente aéreo del helicóptero Mi-17 que dejó 15 personas fallecidas en un vuelo desde Pisco hacia Chala. Ello, luego que se hallaran los restos de la aeronave durante la mañana de este lunes 23 de febrero en la provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa.

Se trató de vuelo de acción cívica

El teniente general FAP César Mendiola, comandante de operaciones de la Fuerza Aérea, brindó detalles sobre la presencia de menores de edad tras el accidente aéreo del helicóptero Mi-17 en el trayecto desde Pisco hacia Chala.

De acuerdo al comunicado oficial de la FAP, de los 15 ocupantes de la aeronave, siete de estos eran menores de edad, incluido un menor de 3 años. Ante esto, la institución brindó detalles de la presencia de los infantes y adolescentes en el vuelo. Ello, luego de que precisaran en su escrito que el viaje aéreo estaba destinado a "cumplir labores de búsqueda y rescate".

En ese sentido, el vuelo estaba dirigido a hacer "acciones cívicas" a través de los vuelos llamados "operaciones de transportes aérea-logísticas". En estos, sí se brinda la autorización de personas externas a la entidad ministerial.

"Son vuelos de acción cívica, son vuelos donde pueden viajar personas en diferentes ordenes , son personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos, familiares, inclusive personal extra FAP; lo tenemos normado y está autorizado", precisó.

En otro momento, indicó que algunos de los tripulantes externos a la institución radican allá y "otros van en épocas de necesidades familiares"; sin embargo, indicó que estos temas eran "muy privados".

Por otro lado, precisó que la aeronave estaba operativa, es decir, contaba con las autorizaciones aprobadas para su vuelo. En ese sentido, precisó que el último mantenimiento realizada a la nave fue una "inspección mayor" del helicóptero realizada en noviembre 2024.

Precisó que la nave contaba con 288 horas aproximadamente y el siguiente proceso de inspección mayor (reparación más grande) recién le correspondía en el año 2031.

Vuelo dirigido a labores de rescate ante emergencia en Arequipa

El helicóptero que transportaba a 15 ocupantes volaba rumbo a Arequipa por la costa del territorio nacional. Fue en la localidad de Chala Viejo cuando se tuvo el último reporte de la aeronave alrededor de las 4:30 p.m. del domingo 22 de febrero.

Tras ello, se dejó de tener comunicación con la señal que emitía el helicóptero. Un día después, este lunes 23 de febrero, a 15 millas al este de la ciudad, a la altura de la quebrada en donde cayó la aeronave es que se retomó contacto con la señal. Ello, luego de intensificarse las labores de búsqueda por parte de la FAP.

Al respecto, el teniente general FAP precisó que los helicópteros de la institución son "utilitarios". Así, estaba destinado a cumplir "misiones sar y de apoyo a la lucha contra los desastres naturales" que enfrente Arequipa.

Este tipo de rescates se propiciaron debido a que la ruta de la Panamericana Sur está bloqueada en diferentes puntos tras las activaciones de las quebradas a raíz de la presencia del Fenómeno El Niño.

Comunicado de la FAP

Por orden del general de la FAP se han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la causa de la pérdida de contacto con la aeronave.

La FAP respondió sobre la presencia de personas externas a la institución entre ellos de menores de edad. Así, indicó que su presencia estuvo autorizada.