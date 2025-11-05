Rutas de Lima podría demandar al Estado por incumplimiento de la MML en contrato sobre peajes

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Roberto Benavides, abogado experto en arbitrajes, indicó que Rutas de Lima podría demandar al Estado por el incumplimiento del contrato sobre los peajes con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Además, alertó que la suspensión de sus garitas, como en Villa El Salvador y Punta Negra, podría generar un nuevo arbitraje a su favor que sería pagado con dinero de los peruanos.

Una eventual demanda de Rutas de Lima

En primer lugar, el letrado señaló que en este caso que tiene como protagonista a Rutas de Lima "no hay una seguridad jurídica". En tal sentido, explicó que lo que existe es "un pago por contraprestación que se debiera estar brindando".

"Hay contrato de la Municipalidad de Lima con un concesionario para el matenimiento y concesión de esta vía. Hay dos arbitrajes perdidos que la municipalidad tiene que desembolsar y por todos estos temas se van a acumular todos estos en el arbitraje que está o probablemente se abra otro arbitraje", explicó.

Bajo esa premisa, refirió que si bien ahora se puede ver con buenos ojos que ya no se cobre peajes, a lo que calificó como "populista", no obstante, se tiene que evaluar que si se estaba o no cumpliendo el contrato. Así como también cuál fue el problema que tuvo el municipio capitalino con la concesionaria.

"Hay un litigio fuerte entre ambas partes. Rutas de Lima ya está en liquidación. Este es un arbitraje muy grande, nos puede demandar si el Estado no se defiende bien y si no tiene una buena estrategia", subrayó Benavides.

Explicación a detalle del arbitraje

En otro momento, Roberto Benavides alegó que en el contrato de concesión establecido entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima se firmaron una serie de obligaciones entre los dos y al suscitarse un problema se llevó a cabo un arbitraje internacional más no en el Poder Judicial.

"Lo que han hecho en el Poder Judicial es que se han metido al tema contractual ese es un problema, porque va a alegar afuera (...) ha intervenido sin entrar a merituar o a ver: "Oye en este contrato hay una solución de controversia que estipulan que se van a arbitraje", puntualizó el abogado.

En conclusión, el abogado experto en aribitrajes. Roberto Benavides, sostuvo que es probable que Rutas de Lima demande al Estado debido al incumplimiento del contrato sobre los peajes con la Municipalidad Metropolitana de Lima.