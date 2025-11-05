Suspensión de cobro de peajes: Rutas de Lima acatará desde HOY el fallo del Poder Judicial

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, Rutas de Lima informó que procederá a suspender el cobro de los peajes ubicados en Villa El Salvador y Punta Hermosa, tras haber sido notificados sobre el fallo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac que dispuso dicha medida.

Como se recuerda, la jueza Patricia Romero Medina resolvió a favor el escrito formulado por Hugo Monteverde Cerruti, alcalde del distrito de Santa María del Mar, quien solicitó que se aplique de manera inmediata el fallo que ordena la suspensión del servicio, luego de que la empresa volviera reanudar el cobro desde el pasado domingo 2 de noviembre.

Acusan arbitrariedad por parte del Estado peruano

Tras conocer la reciente sentencia del Poder Judicial, la concesionaria indicó que recibió la notificación de la misma, mostrando su disconformidad, alegando que el reinicio de la operaciones en sus garitas fue conforme al marco normativo aplicable.

"Ahora, en atención a esta nueva decisión judicial, la cual añade aún mayor arbitrariedad al trato recibido por Rutas de Lima por parte del Estado peruano, Rutas de Lima ha procedido a suspender el cobro de peaje en las unidades de Villa y Punta Negra", confirmó la compañía.

Comunicado

No obstante, precisan que los peajes de Huaylas, San Pedro, Arica, y Quebrada Seca, continúan operando con normalidad, al no existir mandato judicial alguno que disponga su suspensión. Además, advierten de que presentarse "movilizaciones o conmoción social" en los puntos mencionados, solicitarán la fuerza pública para salvaguardar la seguridad de sus trabajadores.

(Noticia en desarrollo...)