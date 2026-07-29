Sachi Fujimori sobre ausencia de Kenji en actividades protocolares: "No he podido conversar con él, pero siempre está invitado"

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sachi Fujimori aseguró que no ha podido conversar con su hermano, Kenji Fujimori, aunque afirmó que "siempre está invitado" a las actividades protocolares. La declaración fue brindada en la previa de la Gran Parada Militar.

Sachi Fujimori afirma que Kenji Fujimori "siempre está invitado"

La hermana de la presidenta de la República, Sachi Fujimori se pronunció sobre la relación actual con su hermano Kenji Fujimori y señaló que, hasta el momento, no ha podido conversar con él. Sin embargo, aseguró que las puertas permanecen abiertas y afirmó que "siempre está invitado", en referencia a la posibilidad de un eventual acercamiento familiar.

Dicha declaración fue brindada en la previa de la Gran Parada Militar y luego de la ausencia en la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, donde Keiko Fujimori fue reconocida como jefa suprema del Perú.

"Un día super agitado yo lo único que pienso porque yo estoy cansadísima y yo me imagino como estará ella (Keiko) pero la veo siempre con mucha energía y asumiendo el rol que le corresponde de la mejor manera", expresó Sachi Fujimori.

Durante su breve pronunciamiento, Sachi Fujimori evitó profundizar en los motivos que han impedido un encuentro con su hermano menor, pero dejó en claro su disposición a mantener una relación cercana y abierta con él. Sus palabras se dieron en un contexto marcado por la presencia de la familia Fujimori en actividades oficiales vinculadas a las celebraciones por Fiestas Patrias.

"No hemos podido conversar con él directamente (Kenji) pero siempre está invitado a estos eventos y la verdad que no sabemos cual habrá sido el inconveniente, pero bueno, siempre esperándolo con mucho cariño", afirmó.

➡️ En declaraciones exclusivas para Latina, Sachi Fujimori se refirió a las primeras actividades de su hermana, la presidenta Keiko Fujimori. Asimismo, habló sobre la ausencia de su hermano Kenji durante la ceremonia de juramentación del 28 de julio.



Más información EN VIVO:... pic.twitter.com/1rQa67P6D6 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) July 29, 2026

Hermanos Fujimori no han entablado diálogo

La ausencia de un diálogo entre los hermanos Fujimori ha generado interés debido a la historia política y familiar que ambos comparten. En los últimos años, la relación entre los hermanos ha estado vinculada a distintos momentos de tensión.

Por otro lado, la ceremonia en Palacio de Gobierno tuvo como protagonista a Keiko Fujimori, quien juramentó y tomo el mando del país en el marco de las actividades oficiales previas a la Gran Parada Militar. El evento reunió a diversas autoridades y representantes, en una jornada que forma parte de la historia peruana.

Finalmente, Sachi Fujimori reiteró así una postura de apertura hacia su hermano Kenji, aunque confirmó que actualmente no existe una comunicación directa entre ambos. La expectativa sobre un posible reencuentro familiar continúa siendo un tema de interés debido al peso político que han tenido los integrantes de la familia Fujimori en las últimas décadas.