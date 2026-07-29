VRAEM: Comando Especial abatió a alias "Richard", presunto cabecilla narcoterrorista en operativo militar

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un operativo conjunto entre las fuerzas militares y policiales permitió abatir a alias "Richard", señalado como uno de los mandos de importancia de remanentes terroristas vinculados al narcotráfico en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). La intervención denominada Operación Quiñones ocurrió en una zona de selva del distrito de Echarate, en Cusco.

Operación Quiñones permitió ubicar a presunto mando armado

Según informó Canal N, la intervención se realizó en el centro poblado Alto Mantaro, ubicado en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, Cusco. Las fuerzas del orden desplegaron patrullas especiales y helicópteros artillados para realizar la búsqueda e intervención en sectores de complicada geografía.

Durante la incursión se produjo un enfrentamiento entre los efectivos y los integrantes del grupo armado. Tras el intercambio de disparos, las autoridades reportaron la neutralización de alias "Richard", quien era señalado como parte de la estructura de mando militar de los remanentes terroristas que operan en la zona del VRAEM.

El Comando Especial del VRAEM abatió a un mando militar terrorista durante el operativo "Quiñones" en Vizcatán del Ene, Junín. Un militar resultó herido



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Luego del enfrentamiento, las fuerzas del orden realizaron acciones de aseguramiento del área e incautaron diversos materiales. Entre los objetos encontrados figuran fusiles de asalto, municiones, equipos de comunicación, pertrechos militares y documentación relacionada con las actividades de la organización.

Militar resultó herido tras intercambio de disparos

Durante el desarrollo del operativo también se reportaron afectaciones al personal que participó en la intervención. Un efectivo militar resultó herido luego de recibir impactos de bala durante el enfrentamiento registrado en la zona de Alto Mantaro.

El militar fue evacuado de emergencia hacia la unidad médica del Fuerte Pichari, donde recibió atención especializada. Las autoridades informaron que el traslado se realizó como parte del protocolo establecido para atender a los integrantes de las fuerzas del orden que resultan afectados durante operaciones de alto riesgo.

El senador se pronunció.

El senador Fernando Rospigliosi se pronunció sobre la operación a través de sus redes sociales y destacó la intervención realizada por el Comando Especial del VRAEM. En su mensaje informó sobre la caída de alias "Richard" y mencionó que un efectivo militar resultó herido durante la acción.

"Comando Especial VRAEM eliminó hoy a un dirigente narcoterrorista alias Richard", señaló.

Tras el operativo, las fuerzas del orden mantienen las acciones de vigilancia en la zona del VRAEM para identificar posibles movimientos de los grupos armados que permanecen activos. La Operación Quiñones en Cusco dejó como resultado la neutralización de alias "Richard", la incautación de material bélico y la atención médica de un militar herido durante el enfrentamiento.