Tilín, el popular niño bailarín de TikTok, reaparece en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 como danzante de tijeras

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Tilín, quien ganó gran popularidad siendo un niño bailarín en la plataforma china TikTok, reapareció siendo un joven acaparó miradas en el marco de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 en la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María.

La aparición de 'Tilín' en Fiestas Patrias

Desde temprano, en el marco de la jornada patriótica por este miércoles, 29 de julio, fue el momento perfecto para que vuelva a aparecer ante un agran multitud: Luis Ángel Carrasco, aquel infante conocido por millones en las redes sociales bajo el apelativo de 'Tilín'.

Ahora es un adolescente que sorprendió al público tras desmostrar su destreza para danza de las tijeras, acompañado por la Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro.

Hay que mencionar que, después de cinco años de ese famoso video que lo catapultó a ser un personaje conocido en el mundo digital, Carrasco se integra plenamente a la vida cultural peruana, dejando claro que su historia de vida no se quedó solamente en aquel clip.

Por su parte, el representante del grupo de baile al que pertenece el joven recordó que llegó a esta entidad luego de que que ganara mayor notoriedad y gracias también a que trascendió fronteras hasta tal punto de llegar a tierra azteca.

"Él fue viral hace tiempo atrás. Fue popular en México. Así llegó hasta nuestra asociación, dando todo de él (en el baile) y estamos creciendo como grupo", explicó un representante de Galas de Oro.

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