La presidenta Keiko Fujimori asistió a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 luciendo un conjunto de diseñadores peruanos

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Uno de los aspectos que también llamó la atención fue la imagen de la presidenta Keiko Fujimori, quien decidió vestir un atuendo elaborado íntegramente por diseñadores peruanos para presidir la ceremonia oficial por el 205.° aniversario de la Independencia Nacional.

La mandataria apareció en el estrado principal con un conjunto, el atuendo consta de saco negro, con solapas tipo smoking, y pantalón en tono marfil.

Diseñadores peruanos fueron protagonistas de la jornada

El conjunto estuvo conformado por un saco negro con solapas tipo smoking y un pantalón en tono marfil, confeccionados a la medida con tejido peruano Barrington Super E 140, una tela que destaca por su calidad y representa el desarrollo de la industria textil del país.

Uno de los detalles más representativos de la prenda fue el bordado ubicado en los puños del saco, inspirado en los tocapus, figuras geométricas propias de la tradición andina que simbolizan el legado del Imperio incaico.

El diseño estuvo a cargo de la diseñadora huancaína Cleofé Mendoza y fue elaborado de manera artesanal por un equipo conformado por más de 140 artesanos provenientes de distintas regiones del Perú.

Keiko Fujimori luce exclusivo diseño en la Gran Parada Militar

El vestuario se complementó con zapatos elaborados por la empresa peruana Calzados Ruiz, reforzando el concepto de utilizar productos nacionales en una de las ceremonias más importantes del calendario patrio.

Según la diseñadora Sue Zacnich, el conjunto es el resultado del trabajo coordinado de especialistas de diversas áreas que buscaron representar al Perú con elegancia, identidad y orgullo, además de visibilizar el potencial creativo y productivo de la moda peruana.

La moda también estuvo presente en las Fiestas Patrias

Keiko Fujimori comenzó el 28 de julio sus actividades protocolares usando un vestido azul que tiene una inspiración peruana relevante. La mandataria llegó al Palacio Torre Tagle para reunirse con los diferentes mandatarios extranjeros que han llegado especialmente para ser partícipes de su toma de mando.

La prenda fue diseñada por Patricia Musiris, directora creativa de MODA & CIA, una marca peruana. Asimismo, el color es un muy usado en este tipo de ocasiones dado que denota sobriedad y elegancia que amerita la celebración histórica por los 205° de la Independencia del Perú.

La decisión de Keiko Fujimori de vestir un diseño elaborado por talento peruano durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar convirtió a la moda nacional en uno de los elementos destacados de la ceremonia.