¿Menos feriados en Perú?: Gobierno de Keiko Fujimori solicitaría facultades para reducir días no laborables

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori evalúa impulsar una reducción del número de feriados nacionales como parte del paquete de facultades legislativas que solicitará al Congreso.

La propuesta fue abordada durante la primera reunión del Consejo de Ministros. encabezada por el presidente del mismo, Luis Galarreta, quien informó que el proyecto primero debe ser aprobado por el gabinete antes de ser remitido al Parlamento para su debate.

Cambios en los feriados

La inciativa busca modificar el régimen actual de días no laborables con el propósito de racionalizar su uso y elevar la productivdad del país. Desde el Ejecutivo consideran que el incremento de feriados en los últimos años ha generado efectos en la actividad económica, por lo que plantean revisar la normativa vigente.

La reducción de feriados formará parte del pedido de facultades legislativas por un plazo de 120 días. Además de este tema, el Gobierno pretende obtener autorización para legislar en materias relacionadas con seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, simplificación administrativa, formalización del empleo, entre otros.

Reducción de feriados entraría en evaluación antes de enviarla al Congreso

La relevancia de los feriados

Los feriados tienen un impacto tanto en actividades como el turismo, comercio y entretenimiento, como en la productividad de otros sectores económicos, por lo que la discusión involucrará distintas posiciones antes de adoptar una decisión defintiva.

El Gobierno recientemente instalado de Keiko Fujimori examina la posibilidad de reducir los días feriados en el calendario nacional como parte de una medida que beneficio al mejor desempeño de la economía y la productividad en la población.

Los feriados en Perú habitúan utilizarse para acciones recreativas como el turismo

Norma aún debe ser validada

De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros, la propuesta aún debe ser aprobada formalmente por el gabinete antes de ser enviada al Congreso. Una vez presentada, corresponderá al Lesgilativo evaluar si concede las facultades solicitadas y en qué materias podrá legislar el Ejecutivo.

El anuncio ha generado expectativa debido a que durante la campaña electoral, Keiko Fujimori señaló que no elimintaría los feriados nacionales. Sin embargo, el nuevo planteamiento contempla revisar el calendario con e argumento de fortalecer la competitiividad y favorecer un mejor desempeño de la economía.

El Gobierno de Keiko Fujimori evalúa reducir los feriados nacionales como parte del pedido de facultades legislativas al Congreso. La propuesta fue revisada en el Consejo de Ministros y deberá ser aprobada por el gabinete antes de ser enviada al Parlamento para su debate.