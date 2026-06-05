SAMU se pone en alerta máxima: 29 ambulancias estarán listas durante la segunda vuelta electoral

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la próxima segunda vuelta electoral que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) desplegará 29 ambulancias a disposición de la población para atenciones médicas en los centros de votación que tengan gran afluencia de usuarios.

Reforzar vigilancia médica en los locales de votación

Dicha iniciativa tiene como finalidad garantizar una atención especializada y precisa a la ciudadanía mientras transcurra el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. En ese sentido, el Ministerio de Salud por medio del SAMU llevará a cabo su Plan de Contingencia poniendo en circulación 29 ambulancias que estarán en lugares estratégicos de Lima Metropolitana que estarán listos para actuar ante cualquier eventualidad médica.

Segunda vuelta: SAMU desplegará 29 ambulancias tras realizar más de 300 atenciones prehospitalarias en primera jornada electoral.



Este plan de contingencia, con monitoreo permanente, servirá para garantizar la asistencia rápida durante los comicios y reforzar la vigilancia... pic.twitter.com/u9kIDg15To — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 4, 2026

Como parte del Plan de Contingencia del Ministerio de Salud, las unidades se mantendrán alerta y estarán monitoreadas en tiempo real desde la sede Central Reguladora del SAMU. Esto permitirá que se pueda ejecutar una respuesta rápida y coordinada para los incidentes en la jornada electoral y para los que ocurran por medio del reporte de los ciudadanos.

¿A qué se debe esta medida del Minsa en el desarrollo de las elecciones?

Esta decisión se desarrolla debido a que las cifras en la primera vuelta electoral arrojaron que el SAMU recibió 982 llamadas. De las cuales, se realizaron 433 despachos de ambulancias, para concretarse 337 atenciones pre hospitalarias, de las que 193 fueron solucionadas en el lugar y 144 necesitaron movilización a establecimientos de salud cercanos.

Además, este reporte dio como resultado la relevancia de contar con un sistema de salud preparado ante eventos de gran concentración de personas, donde hay la posibilidad de que haya un aumento significativo en la demanda médica por accidentes, descompensaciones u otros motivos.

¿Qué es el SAMU y cómo funciona?

El SAMU es el Sistema de Atención Móvil de Urgencia impulsado por el Ministerio de Salud al que se accede en caso de una emergencia o auxilio rápido por medio su línea telefónica gratuita 106 desde cualquier teléfono. En ese sentido, con esta medida el sistema de salud peruano consolida su estrategia de prevención y despliegue en favor de miles de votantes que se congregarán en próximo 7 de junio de este año.

Finalmente, con este operativo, el SAMU desplegará 29 ambulancias por la segunda vuelta tras las cifras que se encontraron en la jornada electoral pasada y la alarma que causó.