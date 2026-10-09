Conoce la provincia peruana que alberga su propia "Ruta del Papa León XIV" al estilo de Chiclayo

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La provincia de Santa Cruz, en la región Cajamarca, oficializó la creación de un circuito turístico inspirado en los vínculos del papa León XIV con el Perú. La propuesta reúne templos históricos, espacios culturales y atractivos naturales para consolidar la oferta del norte peruano. Mediante una ordenanza regional, las autoridades declararon de interés esta iniciativa para impulsar el desarrollo económico local.

Cuatro templos históricos articulan el eje del circuito religioso principal

El recorrido tiene como columna vertebral cuatro emblemáticos centros de culto distribuidos en diversos distritos de la provincia cruceña. Entre ellos destacan la iglesia San Agustín de Catache, la parroquia La Inmaculada y el Santuario de la Virgen de los Remedios. Asimismo, la ruta incluye el templo San Antonio de Padua, ubicado en la conocida localidad de Chancay Baños.

Esta articulación patrimonial permite a los visitantes recorrer espacios de devoción popular mediante un trazado vial continuo y organizado. Las autoridades buscan conservar el estado de las estructuras históricas mientras se fomenta la llegada constante de delegaciones. De esta manera, la propuesta fortalece la identidad cultural cajamarquina revalorizando sus principales recintos sagrados.

La oficialización de la ruta cuenta con el respaldo técnico de las entidades regionales de turismo para garantizar estándares de atención. Además, la normativa faculta la actualización paulatina de los componentes del circuito según las necesidades de los viajeros. Esta planificación integral asegura la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y dinamiza el comercio en la jurisdicción.

Ruta turística de Cajamarca.

Circuitos complementarios suman miradores, sitios arqueológicos y aguas termales

Para enriquecer la visita, la propuesta incluye dos itinerarios alternativos que combinan naturaleza, historia y recreación en la provincia. El primer trayecto abarca la Plaza de Armas, el mirador Cotorumi y la Sala de Interpretación Museo ROYMA. Este recorrido se complementa con las reconocidas aguas termales de Chancay Baños, un atractivo de alto valor medicinal.

La segunda variante incorpora la zona arqueológica de Poro Poro y el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima. Con estas adiciones, el proyecto logra integrar el turismo religioso con el ecoturismo y la observación de biodiversidad. De este modo, Santa Cruz amplía sus alternativas de viaje para atraer a diversos perfiles de turistas nacionales.

El desarrollo de la ruta demanda un trabajo coordinado entre ministerios, municipios, la Iglesia Católica y el sector privado. Las acciones prioritarias contemplan la instalación de señalética, la mejora de vías de acceso y la difusión promocional. Gracias a esta labor conjunta, la jurisdicción busca posicionarse como un destino sumamente competitivo en la región.

En ese sentido, la provincia de Santa Cruz consolida una propuesta turística integral que unifica fe, patrimonio histórico y deslumbrantes paisajes naturales para atraer a visitantes nacionales e internacionales. Este impulso institucional proyecta dinamizar la economía de la zona mediante la creación de empleo, el fortalecimiento del comercio local y la preservación sostenible de sus principales riquezas patrimoniales.