Denisse Miralles ante emergencia: "Nuestra prioridad es restablecer el servicio de gas"

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La premier Denisse Miralles junto con parte de la cartera de ministros arribaron este sábado 7 de marzo al distrito de Megantoni, en Cusco, con el fin de supervisar las acciones por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Durante su visita, la titular de la PCM refirió que, en estos momentos, la prioridad es "restablecer el servicio de gas" por la crisis de desabastecimiento por gas natural en el Perú.

Restablecer servicio de gas

La emergencia energética desatada por rotura de la tubería en el KP43 en Cusco ha generado que el Gobierno emita medidas adicionales y las autoridades encargadas se desplacen hacia la zona.

Así, titulares del Minem, Trabajo y Defensa junto con la premier Miralles llegaron hacia la zona con el fin de inspeccionar los avances prometidos por TGP con el fin de solucionar esta crisis energética por el GNV. Es así, que Miralles asegura que la prioridad está centrada en restituir el servicio a los peruanos.

"Esta es una tarea en la que todos tenemos que poner el hombro, nuestra prioridad es restituir el servicio y las medidas que se han tomado son absolutamente necesarias porque requerimos ahorrar ese combustible para evitar que después tengamos especulaciones y haya restricciones adicionales", precisó.

Indicó que a la labor de fiscalización se ha sumado el Ministerio Público, Osinerming, OEFA, y otras instituciones. Además, anunció que se está realizando un exhaustiva fiscalización con el fin de sancionar el alza de precios por GLP.

Sanciones por especulación de precios

Miralles anunció sanciones en contra de aquellas empresas que usan la crisis del combustible GNV para especular y elevar sobre el precio. Por ello, indicó que se realizará una "fiscalización exhaustiva para sancionar".

"No es posible que en un momento de crisis haya especulaciones o acaparamientos y eso está tipificado, incluso, en el Código del Consumidor para tomar las sanciones correspondientes", a lo que Miralles calificó como una falta "grave".

La supervisión está siendo encabezada por funcionarios de Osinergmin e Indecopi los cuales se encuentran visitando grifos alrededor de la capital para supervisar que la gasolina y otros combustibles alternos puedan llegar a los usuarios ante la falta de GNV. Además de fiscalizar reporte da alzas de precio.

#GobiernoPresente | Osinergmin lidera operativos conjuntos de fiscalización en grifos y estaciones de servicio de Lima Metropolitana, junto con @IndecopiOficial, para supervisar el abastecimiento de combustibles.



Estas acciones forman parte del monitoreo permanente que... pic.twitter.com/QwIm4MTtvv — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) March 7, 2026

