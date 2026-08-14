Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026 y no representará al país en el Miss Universo

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de los certámenes de belleza a nivel nacional se vio sorprendido por una inesperada decisión. Resulta que la Organización Miss Perú anunció que Luren Márquez "deja de ostentar el título de Miss Perú 2026" por lo que ya no representará al país en el Miss Universo 2026, que se llevará a cabo en Puerto Rico.

Luren Márquez deja de ser Miss Perú 2026

El último jueves, 13 de agosto, sin profundizar en las causas o brindar mayores detalles de la tajante medida impuesta a la reina de belleza, la organización tan solo se limitó a pedirle al público que se encuentre atento a los anuncios que se realizarán a través de sus canales oficiales próximamente.

"A partir de la fecha dejará de ostentar el título de Miss Perú 2026, quedando sin efecto su representación a Miss Universo en Puerto Rico. En los próximos días daremos mayor información sobre quien representará al Perú en Miss Universo", se lee en el comunicado que compartió la entidad a través de sus redes sociales.

La abrupta salida de Márquez tomó por sorpresa a quienes venían siguiendo la preparación de la representante peruana para la competencia internacional. Ahora, respecto a quién podría ser la modelo que asumirá la responsabilidad de llevar la corona para ello deberá prepararse y cumplir con una serie de compromisos vinculados con una competencia de alcance mundial.

La determinación de la Organización Miss Perú causó gran impresión en el público considerando que la edición 75 del certamen internacional se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, en San Juan. Allí se reunirán las diversas candidatas de todo el planeta con la finalidad de consagrarse como la mujer más bella.

Cabe señalar que al cierre de esta nota, la modelo Luren Márquez no se ha pronunciado a través de sus redes sociales tras la decisión de la Organización Miss Perú. Por lo que solo se tien la información de que ella ya no continuará como Miss Perú 2026.

Comunicado de la Organizacion Miss Perú

¿Quién es y cuál es la trayectoria de Luren Márquez?

La modelo peruana cuyo nombre completo es Luren Leticia Márquez Canales llegó al certamen del Miss Perú como una de las candidatas con mayor preparación académica y proyección internacional.

Cuenta con el grado de bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y también cursa estudios de Comunicación Social en la Florida International University, en donde lleva una especialización relacionada con el Marketing Digital.

Tuvo una faceta como presentadora trabajando en Telemicro Inrternacional con el programa 'De Extremo a Extremo" y también participó como comentarista en producciones de Telemundo como 'La Mesa' y 'Hoy Día'.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Organización Miss Perú anunció que Luren Márquez "dejará de ostentar el título de Miss Perú 2026", por ende, ya no representará al país en el Miss Universo 2026.