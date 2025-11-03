Sedapal anuncia corte de agua para el martes, 4 de noviembre: Verifica AQUÍ si tu distrito se verá afectado

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/11/2025
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene corte programado del servicio del recurso hídrico de forma temporal en la capital. Conoce en esta nota si tu distrito se verá afectado este martes 4 de noviembre.
¿Qué distritos se verán afectados con corte de agua?
La empresa estatal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, explicó que la interrupción del agua potable en Lima Metropolitana se dará en zonas en específicas por trabajos de mantenimiento del sistema, limpieza de reservorios y empalmes de red con el objetivo de garantizar que el recurso llegue a todos los hogares de forma saludable.
Asimismo, pidió a la ciudadanía tomar las precauciones del caso y almacenar agua anticipadamente para no verse afectados el día en que será el corte. En caso el servicio no se restablezca en el horario establecido, puedes contactarte al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo detrás de la espera.
Sin agua en Villa El Salvador
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sectores 329.
- Áreas afectadas: Urb. Pachacámac 4ta etapa, Sector 2 Barrio 3; Sector 2 Barrio 2, Sector 2 Barrio 4, A.H. Edilberto Ramos Grupo 2 y 3 Mz. A1, B1, C1, D1, F1, G1, O, P, Q, R, S, T, Y y Z, Parque Metropolitano, A.H. Los Aires de Pachacámac y Ampliación. A.H. Virgen de la Candelaria, A.H. Las Brisas de Pachacámac y Ampliación, A.H. Villa Unión Sector Max Uhle, Sector 20 de Octubre, A.H. Víctor Chero Ramos, Sector Lomas de Mamacona.
Interrupción del servicio en VMT
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 313.
- Áreas afectadas: A.H. 1ro de Mayo, A.H. Nuevo Progreso, A.H. Los Rosales, A.H. Indoamérica, A.H. Grace Kelly, A.H. Por la Unión, A.H. Juan Pablo II, A.H. Ciudad de Gocen, A.H. Puyusca, P.J. Tablada Lurín, A.H. Las Conchitas.
Corte de agua en Independencia
- Áreas afectadas: A.H. San Juan de Dios, A.H. Santa Cruz, P.J. San Albino, P.J. San Juan de Dios Comité 12 Ampliación, P.J. San Juan de Dios Comité 14B, U. Pop. El Ermitaño, Sector 332. A.H. Ampliación San Juan de Dios, Comité 2, A.H. Comité 18 Ampl., A.H. San Juan de Dios, P.J. San Juan de Dios Comité 12 Ampl., P.J. San Juan de Dios Comité 14B.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
En San Borja
- Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
- Áreas afectadas: Conjunto Residencial Torres de Limatambo.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 67.
En este distrito también habrá interrupción temporal del servicio desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m., precisamente en estas zonas: Urb, San Borja, Urb. San Borja Sur. Cuadrante: Av. San Borja Norte, Av. Aviación, Av. San Luis, Av. San Borja Sur.
Ante el corte de agua programado para el 4 de noviembre, en al menos cuatro distritos de la capital, Sedapal pide almacenen agua en cantidad suficiente antes del inicio de los cortes.