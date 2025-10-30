Sedapal anuncia corte de agua en Halloween: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado el viernes, 31 de octubre

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) exhortó a los usuarios a tomar sus precauciones al anunciar que tienen corte programado del servicio de forma temporal en la capital. Conoce en esta nota si tu distrito se verá afectado este 31 de octubre.

¿Qué distritos se verán afectados?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal explicó que la suspensión del servicio de agua potable será temporal y se dará por trabajo de mantenimiento, limpieza de reservorios y otras acciones que permitan que este recurso llegue a los hogares de Lima Metropolitana de forma saludable y sin percances en un futuro.

Ante la noticia, pidió a la ciudadanía a tomar previsiones como almacenar agua anticipadamente en recipientes como baldes, que aconseja deben estar bien cubiertos para que no se contaminen.

Además, aconseja que en caso el servicio no se restablezca en el horario fijado, los usuarios no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo detrás de la espera, precisamente este viernes, donde varios celebrarán Halloween y el 'Día de la Canción Criolla'.

Corte de agua en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Pobladores El Bosque de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo, A.H. Santa Filomena, Asoc. Fam. Los Palomares, Asoc. Pobl. Primavera del Chaparral, Asoc. Viv. Nueva Cajamarca.

Asoc. Pobladores El Bosque de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo, A.H. Santa Filomena, Asoc. Fam. Los Palomares, Asoc. Pobl. Primavera del Chaparral, Asoc. Viv. Nueva Cajamarca. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 376

Sedapal también revela que en este distrito se interrumpirá el servicio en el sector 372 desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m., precisamente en las siguientes áreas: Asoc. Viv. Autog. San Benito 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va etapa, A.H. Calizal de Carabayllo, A.H. Los Jardines del Sector de la Quebrada, A.H. Proy. Int. Las Lomas del Sector Cruz del Norte II y Ampl., Agrup. Familia Primavera.

Interrupción del servicio en VMT

Áreas afectadas: A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos.

A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. También precisa que el corte será en sector SJM: A.H. El Nazareno, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Virgen del Buen Paso, A.H. José Olaya, A.H. Los Ángeles.

En Chorrillos

Por último, hasta el cierre la presente nota, la empresa estatal revela que tiene corte programado en Chorrillos este viernes, precisamente en: A.H. Cruz de Amatambno, en el sector 75, desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

En resumen, Sedapal alista un corte programado para este viernes, 31 de octubre, en al menos tres distritos de Lima. Al saber esta noticia toma las medidas preventivas que te permitan tener este recurso durante el horario de la suspensión del servicio.