Tres líneas de transporte suspenden servicios de manera indefinida ante amenazas de extorsión

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las empresas de transporte Corazón Valiente, Nueva América y la Línea 73 han suspendido su servicio de manera indefinida al encontrarse desprotegidos de las amenazas de las organizaciones criminales.

Corazón Valiente, Nueva América y la Línea 73 suspenden servicios

Tres líneas de transporte que cubren amplias rutas de la capital han decidido apagar los motores para resguardar su seguridad ante la imparable criminalidad por el cobro de cupos de bandas criminales. Por ello, las empresas Corazón Valiente, Nueva América y la Línea 73 no saldrán a las calles hasta nuevo aviso.

En el caso de la empresa de transportes Corazón Valiente, de la empresa de transporte ETRACOVASA - La V que cubre la ruta desde Villa María del Triunfo hasta Chorrillos, recibió un video extorsivo donde apuntan con un arma hacia uno de los buses de la empresa mientras este se encontraba en plena ruta.

Además, a través de uno de sus conductores, los criminales autodenominados la 'Organización de la Zona Sur de Lima' enviaron el mensaje de la exigencia de pago de cupos por se la banda encargada de todos los cupos de la empresa de su zona, afirman.

Por el lado de la Línea 73, de la empresa de transporte público Etupsa 73, en la ruta A desde Barranco hacia Villa María del Triunfo, recibieron otra amenaza bajo el mismo modus operandi: enviar un video con arma en mano apuntando hacia el bus de la empresa llena de pasajeros, además de otros mensajes extorsivos con municiones y armas.

Los trabajadores de la '73A' suspendieron su servicio este inicio de semana luego de ya haber sido víctimas de la extorsión y ataques en lima Norte.

Último ataque extorsivo hacia la línea Nueva América

Con la muerte de Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor de la línea Nueva América, durante la mañana del lunes 08 de setiembre, trabajadores de la empresa han decidido suspender su servicio ante el violento ataque.

Los presuntos sicarios se habrían hecho pasar como pasajeros, atacando cobardemente al chófer del vehículo por la espalda y huyendo de la escena del crimen.

Por esta razón, más de 70 vehículos permanecen estacionados y no circularán. Ello aplica para todas las línea, la Ruta A, que va de Carabayllo a San Juan de Miraflores; la B que llega hasta Lince; y la C que llega hasta la provincial constitucional del Callao.

Usuarios de línea de transporte se verán afectados

Ante la suspensión de tres líneas de transporte que cubren la totalidad de la ciudad, desde Lima Norte, Lima Centro y Lima Sur, los pasajeros se verán afectados ante la falta de circulación de estos vehículos.

La tajante medida ha sido tomada ante el violento accionar por parte de las organizaciones criminales y la falta de acción de las autoridades gubernamentales y PNP que no pueden controlar el crimen en la capital.

