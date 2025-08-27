Sedapal programa corte de agua en Lima para el 28 de agosto: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre cortes programados de agua en algunos distritos de la capital para este jueves, 28 de agosto. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

Corte de agua por más de 10 horas

A través de sus redes sociales, la empresa estatal dio a conocer que la capital peruana sufrirá la interrupción del servicio de manera temporal y parcial, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones como almacenar el agua en distintos en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante el período del corte y así evitar ser sorprendidos.

Asimismo, detallan que el motivo del corte de agua es a causa de trabajos de mantenimiento en la red, así como la limpieza de reservorios para garantizar que el servicio que llega a los hogares sea segura y saludable. En ese marco, ten en cuenta la lista de los distritos que se verán afectados este jueves hasta por más de 10 horas, incluso algunos hasta el día siguiente.

Interrupción del servicio en San Isidro

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. El Rosario, Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Los Cipreses, Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaunde, Av. Jorge Basadre.

Urb. El Rosario, Urb. San Isidro. Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Los Cipreses, Av. Camino Real, Av. El Rosario, Av. Víctor Andrés Belaunde, Av. Jorge Basadre. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 51.

Corte en Carabayllo

Áreas afectadas: Cuadrante: Límite del Río Chillón, Av. Parque Zonal, Av. Túpac Amaru, límite distrital Comas, límite distrital San Juan de Lurigancho, Calle Virgen del Carmen, Av. Juan Velasco Alvarado, Av. Periurbana.

Cuadrante: Límite del Río Chillón, Av. Parque Zonal, Av. Túpac Amaru, límite distrital Comas, límite distrital San Juan de Lurigancho, Calle Virgen del Carmen, Av. Juan Velasco Alvarado, Av. Periurbana. Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. del 28 de agosto hasta las 7:00 a.m. del 29 de agosto.

Desde la 1:00 p.m. del 28 de agosto hasta las 7:00 a.m. del 29 de agosto. Motivo de suspensión : Cambio de medidores de caudal de diámetro nominal 800 mm (línea matriz Chillón-Comas) en cámara de Macro Medidor I (PTAP Chillón)

de caudal de diámetro nominal 800 mm (línea matriz Chillón-Comas) en cámara de Macro Medidor I (PTAP Chillón) Sector 353, 355, 356, 357, 358, 360.

La empresa estatal detalla que a partir de las 7:00 p.m. del 28 de agosto se abastecerá con camiones cisterna a los establecimientos de salud y compañías de bomberos, iniciando la ruta en los sectores 353, 355, 356, 357, 358, 360.

Limpieza de reservorio en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Collique IV zona, Comité Vecinal 86, Comité Vecinal 99, A.H. Nueva Generación 2000.

A.H. Collique IV zona, Comité Vecinal 86, Comité Vecinal 99, A.H. Nueva Generación 2000. Sector 349.

En San Juan de Lurigancho

En Lima Este, el distrito de SJL también se vería afectado por el corte de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. por limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 Vicentelo. Las zonas con la interrupción del servicio son:

Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

De esta manera, Sedapal reveló en sus redes sociales que tiene programado para este jueves, 28 de agosto, un corte programado del servicio de agua potable en al menos cuatro distritos de la capital.