Corte de agua para el 27 de agosto por más de 8 horas: Conoce AQUÍ los distritos afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que suspenderá el suministro de agua potable en varios distritos de Lima. Conoce aquí los horarios y las zonas que se verían afectadas este miércoles, 27 de agosto. Toma tus precauciones desde ahora y evita ser sorprendido.

¿En qué distritos será el corte de agua?

A través de sus redes sociales, la empresa estatal pidió a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua con anticipación, para no verse sorprendidos por el corte temporal del servicio para este miércoles. Según detallaron, la interrupción se daría por trabajos de limpieza, mantenimiento o empalme en la red.

Algunos distritos de la capital se verían afectados hasta por ocho horas. A continuación, te detallamos qué áreas exactas sufrirán el corte de agua. ¡Toma nota!

Interrupción del servicio en Comas

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. Collique. Cuadrante: A.H. Collique 4ta zona, A.H. Villa Disciplina, A.H. 28 de Julio, A.H. Collique 5ta zona - Comas.

A.H. Collique. Cuadrante: A.H. Collique 4ta zona, A.H. Villa Disciplina, A.H. 28 de Julio, A.H. Collique 5ta zona - Comas. Horario: 12 m. a 8:00 p.m.

12 m. a 8:00 p.m. Sector 349.

Corte de agua en San Borja

Áreas afectadas: Urb. Chacarilla del Estanque. Cuadrante: Av. Velasco Astete, Av. Juan Bielovucic Cavalier, Av. Buena Vista, Calle Bello Horizonte, Jr. Los Recuerdos, Av. Esmeralda.

Urb. Chacarilla del Estanque. Cuadrante: Av. Velasco Astete, Av. Juan Bielovucic Cavalier, Av. Buena Vista, Calle Bello Horizonte, Jr. Los Recuerdos, Av. Esmeralda. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 73.

En distrito de Ate

En el distrito de Lima Este, Ate, la interrupción responde a la limpieza de reservorio para este 26 de agosto. Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m., experimentarán corte de agua las siguientes áreas del sector 163:

Asoc. San Andrés, Asoc. Servidores de Fuerza Policiales, Asoc. San Roque, Urb. Santa Teresa de Vitarte, Asoc. Bellavista, Asoc. Pampahuasi, Asoc. Santa Rosa, C.P Sector 20 Vitarte, Asoc. Tahuantinsuyo, Asoc. Los Laureles de Vitarte, Asoc. Los Topacios, Asoc. Nuevo Vitarte, Asoc. José C. Mariátegui, Asoc. Santa Cruz de Nuevo Vitarte, Urb. Nueva Esperanza, Asoc. Girasoles de Vitarte, A.H. Javier Heraud I etapa.

SJL también se verá afectado

Áreas afectadas: Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Av. 9 de octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza y mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 Vicentelo.

Limpieza y del reservorio N° 5 Vicentelo. Sector 138.

De esta manera, Sedapal reveló que al menos cuatro distritos de Lima se verán afectados por el corte programado del servicio de agua potable este miércoles, 27 de agosto del 2025. ¡Toma tus precauciones!