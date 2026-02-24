Senamhi advierte calor extremo en Tacna y Moquegua por presencia de El Niño Costero

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jefa zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Edualda Medina Chávez, confirmó que los registros de temperatura de Tacna y Moquegua han superado los 33 grados y que el aviso meteorológico nacional advierte un escenario de riesgo extremo hasta el 25 de febrero.

"Al ser una zona de costa interior, hemos tenido 33.4 y 33.5 grados durante el fin de semana. Es una temperatura elevada, incluso para La Yarada", explicó la especialista. Precisó que esta estación, ubicada a 50 metros sobre el nivel del mar, días atrás alcanzó 29.6 grados y ahora ya ha superado los 31.

Registros por encima del promedio

En el distrito La Yarada-Los Palos, el día 21 se registraron 29.6 grados; posteriormente, la cifra se elevó a 31.1. En Calana, ese mismo día, el termómetro marcó 30.8 grados.

"Es bastante alto porque estamos muy cerca del mar y, aun así, la temperatura es elevada. Si la estación estuviera fuera de El Olivar, superaría los 31 grados", detalló Medina Chávez.

La estación de Punta Coles también reportó valores significativos. "Se registraron 29.8 grados y la tendencia continúa, ya que se ha emitido un aviso a nivel nacional por el calentamiento", añadió.

En el valle de El Algarrobal, en Ilo, el panorama es más intenso. Antes de la emisión oficial del aviso meteorológico, ya se habían alcanzado 34.6 grados. "Por eso los especialistas han considerado que podríamos llegar hasta los 36 grados como parámetro. Hemos estado muy cerca de los 35", sostuvo.

Aviso meteorológico de naranja a rojo

El Senamhi emitió el aviso meteorológico N.º 58 para toda la costa del Perú, vigente del 23 al 25 del mes. En la zona sur, el nivel pasó de naranja a alerta roja, con un rango estimado entre 28 y 36 grados.

Incremento de temperatura diurna en la costa

"Es un parámetro técnico, pero en Ilo ya hemos llegado a 34.6 grados. Tenemos la evidencia registrada", afirmó la funcionaria. En la ciudad de Tacna se prevé que las temperaturas continúen por encima de los 30 grados, mientras que en Ilo podrían ser mayores debido a la configuración geográfica de valle cerrado, que favorece la acumulación de calor.

Niño Costero adelantado

Aunque Tacna se encuentra distante de Lima, la especialista explicó que existe coherencia en el comportamiento térmico a nivel nacional. Mientras en Tacna se superaban los 31 grados, en distritos limeños como La Molina se alcanzaban 34, y en el norte del país se reportaban hasta 38 grados.

"Hay una congruencia. La temperatura está alta por el calentamiento del mar y porque estamos en el contexto del inicio de El Niño Costero", puntualizó.

Respecto al fenómeno, Medina explicó que, aunque inicialmente se proyectaba para marzo, las condiciones actuales ya cumplen los criterios técnicos para su declaración.

"Para determinar El Niño Costero, la temperatura del mar debe mantenerse elevada durante tres meses consecutivos: enero, febrero y marzo. Ya estamos en ese escenario", indicó. Añadió que el mar frente a la costa peruana registra 27 grados, lo que genera mayor evaporación y concentración de humedad.

El calentamiento se concentra principalmente entre Perú y Ecuador. Incluso señaló que el fenómeno se extendería. "Podría acompañarnos hasta noviembre. La ventaja es que ingresaremos al otoño e invierno, estaciones menos cálidas", precisó.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las temperaturas elevadas y la alerta roja vigente por el Niño Costero, el Senamhi recomendó mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares con sombra o ventilación adecuada.

"Siempre existe el riesgo de golpe de calor y bochorno. Algunas personas pueden presentar dolor de cabeza o malestar", recordó la especialista.

Las temperaturas continuarán elevadas, la alerta roja sigue activa y El Niño Costero ya se perfila como el principal factor climático que marcará los próximos meses en el sur del país.