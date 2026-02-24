Defensoría del Pueblo atendió en 2025 más de 2600 casos de parte y de oficio donde se vulneraban derechos en la región de Tacna.

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Tacna, expuso las estadísticas alcanzadas en atenciones, acciones de promoción y supervisiones ejecutadas en el año 2025, como parte del trabajo que vienen realizando a treinta años de haberse creado. Durante el año pasado, se recibieron 2668 casos, de los cuales 18 están en trámite este año y el resto ha sido concluido, siendo en su mayor parte atendidos de parte (79%).

El jefe de la oficina de Defensoría del Pueblo en Tacna, Dr. Edwar Vargas Valderrama, destacó que los casos pasan por el proceso de consultas y en la mayoría de estos se convierten en quejas, que son procesadas en la defensa de los derechos de la población.

"Hemos tenido 510 quejas el año pasado y en lo que más se quejan es en el tema de trámites y procedimientos, lamentablemente hay mucha dilación por parte de las instituciones públicas y no contestan dentro del plazo del procedimiento, en casos de reconsideración y apelación. El segundo tema es la salud, tenemos problemas en citas, traslados, medicamentos y donde no ha habido atención adecuada a la población, se hace en breve tiempo y no se explican los procedimientos", informó Vargas Valderrama, durante una conferencia de prensa.

A estas quejas le sigue la denuncia por problemas en servicios educativos, como temas laborales, concursos, convocatorias, problemas entre padres de familia y docentes, violencia y especialmente de bullying. A esto le sigue la demora en los trámites de servicios públicos como agua y electricidad, temas municipales, la gestión de riesgos y desastres, quejas del aspecto laboral y de gestión ambiental, entre otros.

Mujeres vulneradas

Según el grupo vulnerable atendido, los casos presentados por mujeres como víctimas se destacaron sobre otras poblaciones y fueron 479, seguido de niños, niñas y adolescentes (152), personas adultas mayores (98), personas con discapacidad (92), migrantes (60), personas privadas de la libertad (35), personas en situación de pobreza (5), personas LGTBI (4), mujeres gestantes (2), personas afectadas por TBC (2), personas que viven con VIH (2) y población afroperuana (1).

La población femenina fue la que más reportó afectación a sus derechos, destacándose situaciones de violencia, agresión, discriminación, entre otros.

Supervisiones

En la región de Tacna, la Defensoría del Pueblo ha supervisado en 36 oportunidades a diferentes instituciones, destacando las visitas a los colegios, centros de salud, comisarías, municipalidades, mercados y otras que prestan servicios directos a la población.

Frontera

Respecto a la situación del control fronterizo Santa Rosa, Vargas Valderrama expresó que los problemas y demoras en la atención del complejo, son de larga data. Pese a ello, se ha venido trabajando estrategias para reducir la problemática que afecta a los ciudadanos chilenos que buscan ingresar al país para hacer turismo en la ciudad de Tacna.

"Tengo entendido que la municipalidad iba a presentar un documento para ver la posibilidad de que se suspenda el control biométrico, hice la observación de que al ser una ley a nivel nacional, tal vez debería actuarse de otra forma, para lograr esa suspensión. Hay que tener presente que el control en Tacna y Arica se basa en un protocolo firmado por ambos países (Perú y Chile), quizá debió trabajarse en ese nivel", argumentó.

Señaló que se han hecho las recomendaciones para mejorar el servicio y que se continúe actuando para dar una respuesta que acelere el paso de los ciudadanos peruanos y chilenos por la frontera, a través de la generación de un espacio adicional para el registro de los ciudadanos que ingresen y salgan del país.