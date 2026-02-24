¡Se desata la guerra!: Alianza Lima denuncia a Universitario por insultos tras el Sporting Cristal vs U

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes no terminó con el pitazo final. Tras el encuentro disputado en el Estadio Alberto Gallardo, se vivió un tenso cruce entre jugadores cremas y un grupo de hinchas rimenses que se encontraban en las gradas.

Las Cámaras captaron a Jairo Concha, al técnico Javier Rabanal y a Caín Fara intercambiando palabras e insultos con los aficionados. Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales y encendieron la polémica. Ahora, el caso podría pasar factura en la Comisión Disciplinaria de la Liga.

Alianza Lima exige sanción

Horas después de lo ocurrido, Alianza Lima decidió intervenir. El club blanquiazul presentó una denuncia formal ante la Comisión Disciplinaria solicitando que se investiguen los hechos y se impongan sanciones a los involucrados.

La postura del cuadro íntimo apunta a que se mida con el mismo criterio que en casos anteriores. El año pasado, el entonces técnico Néstor Gorosito, junto a Carlos Zambrano y Garcés, fueron sancionados por una situación similar tras un cruce con hinchas de Universitario. En ese contexto, Alianza considera que debe aplicarse la misma vara.

(En desarrollo)