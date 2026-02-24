¡Cuidado! Incrementa la presencia de dengue tras lluvias y huaicos: Aprende cómo protegerte

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias, huaicos y acumulación de agua producto de eventos climáticos recientes en distintas regiones del Perú crean un entorno ideal para la proliferación de mosquitos, especialmente los del género Aedes, transmisores del dengue.

El aumento de agua empozada, lodo y humedad tras estos fenómenos incrementa significativamente la presencia de estos insectos y, con ello, la probabilidad de picaduras en la población, lo que eleva el riesgo de transmisión de dengue y otras enfermedades vectoriales.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados con el virus del dengue, principalmente Aedes aegypti. Aunque muchas picaduras solo ocasionan molestia local, en algunos casos pueden desencadenar reacciones alérgicas graves o coincidir con la circulación activa del virus, sobre todo en contextos de agua estancada después de fuertes lluvias. Por ello, los especialistas instan a la población a tomar medidas preventivas para cortar el ciclo de transmisión.

Recomendaciones:

Una de las primeras recomendaciones es eliminar de inmediato el agua empozada en recipientes, baldes, techos, patios y otros espacios abiertos, pues estos lugares son posibles criaderos de mosquitos. También es indispensable limpiar y desinfectar áreas con lodo acumulado que pueden servir como microhábitats para insectos.

el agua empozada en pues estos lugares son posibles criaderos de mosquitos. También es indispensable limpiar y desinfectar áreas con lodo acumulado que pueden servir como microhábitats para insectos. El uso de repelentes autorizados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) es otra medida esencial. Aplicarlos según las indicaciones del fabricante ayuda a reducir las picaduras de mosquitos, sobre todo durante las horas de mayor actividad de estos vectores.

es otra medida esencial. Aplicarlos según las indicaciones del fabricante ayuda a reducir las picaduras de mosquitos, sobre todo durante las horas de mayor actividad de estos vectores. Mantener los depósitos de agua correctamente tapados evita que los mosquitos depositen sus huevos y se multipliquen.

Señales de alerta tras una picadura:

Especialmente en zonas afectadas por lluvias, se debe prestar atención a:

Dificultad respiratoria

Inflamación o enrojecimiento que aumenta progresivamente

Fiebre, dolor de cabeza intenso o malestar general en los días posteriores.

En cuanto al manejo de picaduras, los expertos recomiendan no apretar ni manipular la zona afectada, ya que esto puede aumentar la irritación o propiciar una infección secundaria. Además, advierten el uso de remedios caseros no indicados médicamente, como la pasta dental u otras sustancias que podrían agravar la lesión.

Estas medidas se suman a las campañas de salud pública que instan a la eliminación de criaderos y a la difusión de información sobre la enfermedad en zonas de riesgo, pues con las lluvias y el cambio climático los casos de dengue suelen aumentar en diversas partes del país. Adoptar estas prácticas de manera constante, incluso fuera de temporada de lluvias, fortalece la resiliencia comunitaria frente a brotes y protege la salud pública en general.