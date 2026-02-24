Miguel Trauco se encontraría a punto de definir su entrada a club histórico de la Liga 1

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de fichajes en la Liga 1 sigue generando expectativa, y uno de los nombres más comentados es el del lateral izquierdo Miguel Trauco. Tras su salida de Alianza Lima por su controversia en torno a la denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina, el jugador busca un nuevo destino que le permita recuperar continuidad y mantenerse en la órbita del fútbol nacional.

La separación de Trauco, junto con Carlos Zambrano y Sergio Peña, se produjo en medio de la pretemporada en Uruguay, luego de un episodio de indisciplina que marcó el inicio de la temporada del club blanquiazul. Desde entonces, el futuro del defensor ha sido objeto de especulación, con versiones que lo vinculaban a clubes peruanos y ofertas internacionales que hasta lo aseguraban en Brasil.

La nueva casa de Trauco

Finalmente, la opción más avanzada lo acerca al ADT de Tarma, equipo que ha mostrado interés en sumar su experiencia y jerarquía. Según el periodista José Varela, durante el programa Linkeados, señaló que fuentes cercanas al club aseguran que el jugador ya ha mantenido conversaciones, las cuales siguen en marca.

Estas negociaciones, según comentó Varela, ya estarían encaminadas y "solo falta cerrar el número", es decir, pactar un trato económico para cerrar el acuerdo oficialmente. De confirmarse, Trauco se uniría a un proyecto que busca consolidarse en la Liga 1, ganar protagonismo en el torneo y continuar su carrera fuera del escenario de controversias que lo rodean.

Un fichaje con peso

A sus 33 años, Trauco aportaría recorrido internacional y liderazgo a un plantel que busca reforzarse con miras a la temporada. Su llegada a ADT sería también un mensaje de ambición del club de provincia, que aprovecha la oportunidad de incorporar a un jugador con pasado en la selección y experiencia en ligas extranjeras.

El posible fichaje de Trauco por ADT refleja cómo los equipos fuera de Lima están ganando protagonismo en el mercado local, atrayendo figuras que antes se concentraban en los clubes grandes. Para el jugador, sería una oportunidad de recomponer su carrera tras un episodio polémico y volver a tener regularidad en el campeonato.

La expectativa ahora se centra en la oficialización del acuerdo y en cómo este movimiento impactará tanto en el rendimiento del club como en las aspiraciones de Trauco de seguir siendo considerado en la selección peruana.