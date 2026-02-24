Accidente en Junín: Motociclista japonés que viajaba a Lima muere tras chocar con camioneta

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente vehicular le arrebató la vida a un motociclista japonés esta mañana en el kilómetro 8 de la Carretera Central, en la región Junín, mientras se dirigía a Lima. Su muerte fue instantánea.

Motociclista Matzui Hirokazu fallece en Junín en aparatoso accidente

Este martes 24, alrededor de las 10:15 de la mañana, un ciudadano de nacionalidad japonesa a bordo de una moto de placa 6015-BC se dirigía a la capital por la vía La Oroya-Jauja. A la altura del peaje de Quiulla, colisionó frontalmente con una camioneta.

Según el testimonio preliminar de Sócrates Rondón Díaz, el conductor del vehículo involucrado, un Toyota Hilux de placa D7S-760, se desplazaba desde La Oroya con dirección a Huancayo cuando el siniestro ocurrió.

Rondón cuenta que tres motociclistas circulaban en sentido contrario y habrían invadido su carril. Ante ello, habría intentado maniobrar para evitar el impacto, sin embargo, terminó impactando a uno de los conductores.

Según el testimonio del conductor de la camioneta siniestrada, Matzui Hirokazu habría invadido su carril.

Se trata de Matzui Hirokazu, de 56 años, que salió despedido producto de la violenta colisión y cayó aparatosamente sobre el asfalto. El motociclista japonés falleció instantamenente producto del fuerte golpe.

Al lugar del accidente llegaron efectivos policiales de la zona para realizar las diligencias correspondientes, así como también el levantamiento del cadáver.

Balcázar asegura inicio de Nueva Carretera Central en Junín

En su segundo día de mandato, el presidente José María Balcázar anunció que, durante su gestión, se dará inicio a la obra de la Nueva Carretera Central, garantizando un compromiso de S/ 600 millones para la vía que conectará Lima y Junín.

Esta confirmación se dio la tarde de este viernes 20, luego de que el flamante jefe de Estado sostenga un encuentro con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de carretera denominada "Daniel Alcides Carrión".

"Luego de trabajar en la mañana con dirigentes, alcaldes y gobernadores de la Macrorregión Centro, tomé cartas en el asunto para redondear mi voluntad política que di en la mañana", sostuvo en declaraciones a TV Perú.

Seguidamente, Balcázar Zelada anunció que, expresando esta voluntad ante la ciudadanía, su gestión ya tiene comprometidos 600 millones de soles y que "la obra no se paralizará".

Una fatal accidente ocurrió en el kilómetro 8 de la Carretera Central, en la vía La Oroya-Jauja, cuando un motociclista japonés impactó contra una camioneta, provocándole la muerte instantánea.