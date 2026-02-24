Corte de AGUA en Lima el 26 de febrero: AQUÍ los distritos que se verán afectados el jueves

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana para el jueves 26 de febrero. ¿Tu distrito se verá afectado con la medida?

¿Por qué será el corte de agua el 26 de febrero?

Este jueves, la empresa estatal de Sedapal ejecutará una nueva jornada de la restricción temporal del servicio de agua potable debido a labores clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso en la capital.

Entre algunas de las acciones que se realizarán el 24 de febrero están mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes de la red. En ese marco, la institución exhorta a sus usuarios a tomar medidas preventivas como llenar recipientes desde ya para reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado difundido en su canal de WhatsApp.

Interrupción del servicio en Ate

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Virgen del Carmen, Coop. Marañón.

Urb. Virgen del Carmen, Coop. Marañón. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 174.

También se reportó que el corte en este distrito será desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en sector 158: Asoc. Hijos de Apurímac I a VI etapa, A.H. El Pedregal, APV El Portal de Santa Clara, Asoc. Jazmines de Santa Clara, A.H. Las Lomas de Santa Clara, Asoc. Residencial Santa Clara, Urb. El Paraíso de Santa Clara, Urb. Real de Santa Clara.

En Cieneguilla / Pachacútec

Áreas afectadas: Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 y 447: área comprendida entre márgenes derecha e izquierda de la Av. Víctor Malásquez. Se abastecerá con camiones de cisternas a los establecimientos de salud.

Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446 y 447: área comprendida entre márgenes derecha e izquierda de la Av. Víctor Malásquez. Se abastecerá con camiones de cisternas a los establecimientos de salud. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión: Cambio de niple.

Sin agua en Lima Cercado

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Avep 2.ª etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3.ª etapa, Urb. Las Brisas 2.ª etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita.

Urb. Avep 2.ª etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3.ª etapa, Urb. Las Brisas 2.ª etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Av. Bertello, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita. Motivo: Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Sector 41.

Corte en Comas

Áreas afectadas: A.H. Collique. Cuadrante: A.H. Collique 4.ª zona, Comité Vecinal 89 y 99, A.H. Collique IV zona, A.H. Nueva Generación 2000. A.H. 28 de Julio.

A.H. Collique. Cuadrante: A.H. Collique 4.ª zona, Comité Vecinal 89 y 99, A.H. Collique IV zona, A.H. Nueva Generación 2000. A.H. 28 de Julio. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Sector 349.

Sedapal reveló la lista de distritos que se verán afectados con el corte de agua programado para el jueves 26 de febrero en Lima Metropolitana. En caso de que el servicio no se restablezca en el horario indicado, comunícate al Aquafono (01) 317-8000.