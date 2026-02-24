RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
No dejó heridos

Villa El Salvador: Bomberos controlan incendio de grandes proporciones en el parque industrial

Un incendio de grandes proporciones fue registrado en el parque industrial de Villa El Salvador. Bomberos atendieron la emergencia y lograron confinar el fuego.

Incendio en Villa El Salvador.
Incendio en Villa El Salvador. Exitosa Noticias

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/02/2026

Este martes 24 de febrero, un nuevo incendio de grandes proporciones - Código 3 se registró en Lima, específicamente en un inmueble ubicado en la zona conocida como parque industrial, en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro se originó a las 11:06 a. m., a la altura de la avenida El Sol con Pachacútec. La emergencia requirió la presencia 60 "hombres de rojo" de 12 compañías de diferentes partes de la capital. 

Reporte de emergencia.
Reporte de emergencia.

Siniestro no dejó heridos ni pérdidas humanas

Al haberse originado el siniestro en una zona altamente comercial, con bastante afluencia de público, la preocupación y el caos se apoderó de los comerciantes y transeúntes, quienes tuvieron que evacuar con sus productos para no aspirar el humo tóxico y evitar riesgo de asfixia.

De inmediato, comenzaron a llegar las primeras unidades de los bomberos para intentar controlar las enormes llamas de fuego que se observan a kilómetros de distancia. A la labor de los bomberos también se sumaron agentes de la Policía Nacional del Perú para acordonar el punto y evitar que personas puedan verse afectadas y así salvaguardar su seguridad

Asimismo, el Ministerio de Salud desplegó  dos ambulancias con profesionales de la salud del SAMU para brindar la atención médica que pueda ser necesaria. Además, otra unidad "permanece en alerta", con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata ante mayores eventualidades.

Conforme pasaron las horas, los bomberos pudieron controlar el fuego, para finalmente lograr su extinción, no habiendo personas heridas, ni tampoco pérdidas humanas. Dentro de las primeras hipótesis que podría determinar el origen del incendio sería un corto circuito

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse. 

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. 

