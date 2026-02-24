Gobierno declara estado de emergencia tramos de la Red Vial Nacional de Arequipa, Ica, Piura y Tumbes

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre en las rutas nacionales de la Red Vial Nacional frente a los daños o peligro inminente en la infraestructura por los lluvias extremas y activación de quebradas registradas desde la última semana.

Es importante señalar que, la medida decretada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) fue publicada hoy, martes 24 de febrero, en el boletín de normas extraordinarias del Diario Oficial El Peruano, a través del Resolución Ministerial N.º 098-2026-MTC/01.02.

¿Cuáles son las vías a intervenir?

De acuerdo con el dispositivo refrendado por el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, son en total 10 tramos declarados en emergencia, ubicados en las regiones de Arequipa, Ica, Piura y Tumbes, debido al pésimo estado que presentan.

Tras realizar una inspección, PROVÍAS NACIONAL informó que la infraestructura vial presenta fallas que comprometen la operación segura de la vía, tales como: ahuellamientos y deformaciones plásticas; baches profundos y pérdida de material; sectores con lodazales y baja capacidad portante; deficiencias en drenaje superficial y transversal; y erosión y/o pérdida de la plataforma. En ese sentido, las vías a intervenir por la entidad en mención son las siguientes:

Tramos de la Red Vial Nacional en estado de emergencia.

De esta manera, PROVÍAS Nacional se encargará en un plazo de 10 días calendario de las "acciones e intervenciones que resulten necesarias para preservar y superar las restricciones" en el servicio de transporte terrestre que se presta en las rutas nacionales de la Red Vial Nacional.

Gabinete Ministerial debería juramentar hoy

Lo decretado por el gobierno de José María Balcázar podría ser una de las últimas medidas antes que asuma funciones el nuevo primer ministro, Hernando de Soto, y su Gabinete Ministerial, en un acto protocolar prevista a celebrarse hoy, martes 24 de febrero.

En entrevista exclusiva para Exitosa, el mandatario destacó la "trayectoria, experiencia y contactos" de su flamante titular de la PCM, aseverando que su elección responde a la necesidad de garantizar el modelo económico.

"Tenía que recurrir para garantizar el modelo económico y para que el nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos", mencionó el presidente el lunes 23 de febrero.

Asimismo, valoró su "defensa y compromiso" con referente al modelo económico liberal; además, para "rediseñar la democracia", a fin de que las poblaciones no se sientan olvidadas, ni ninguneadas, poniendo como ejemplo a la juventud peruana, que el último año salió a marchar acusando ausencia y olvido del Estado.

De esta manera, el Gobierno no solo trabaja en la designación del nuevo gabinete, también lo hace para atender las emergencias suscitadas en las regiones mencionadas.